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"Тот, что позировал папарацци?": Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде. Британцы припомнили ему огрехи

15 января 2020, 15:54  •  93 • В мире
Томас Маркл, отец супруги принца Гарри, согласился дать показания против собственной дочери в суде по вопросу публикации одним из британских таблоидов личного письма герцогини Сассекской. Комментируя эту новость, британцы напомнили ему былые огрехи. "Это тот, что позировал папарацци?" - написал один из читателей.
В распоряжение газеты Daily Telegraph попали документы, из которых становится понятно, что главным свидетелем защиты британского таблоида Mail on Sunday станет Томас Маркл. Документы, которые уже находятся в Высоком суде Лондона, говорят о том, насколько серьёзный раскол произошёл в отношениях герцогини Сассекской с её отцом в момент её свадьбы с принцем Гарри.
Как известно, после того как The Mail on Sunday опубликовал на своих страницах рукописное письмо, которое Меган Маркл адресовала своему отцу, герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на британский таблоид, представители которого, со своей стороны, заявили, что "не собираются идти на попятную" и будут отстаивать перед судом своё право на публикацию личного письма Меган Маркл.
Тогда принц Гарри начал свою личную атаку на всю таблоидную прессу Британии со словами: "Больше не могу быть молчаливым свидетелем её личных страданий".
Как писал тогда The Guardian, принц выступил с заявлением, в котором сказал, что его супруга стала "новой жертвой британских таблоидов", разжигающих кампании против частных лиц. Однако журналисты при этом не думают о последствиях.
Комментируя публикацию о том, что Томас Маркл готов свидетельствовать в суде против собственной дочери, один из подписчиков The Mail on Sunday под ником GrannyGreyBeard написал:
"Это же тот, что позировал папарацци? Он ужасный отец и всегда поступал как предатель. Вместо того чтобы быть на свадьбе дочери, он заключил сделку с папарации, а потом изобразил сердечный приступ. Я не поклонник Меган и Гарри, но слайд-шоу, которое организовал Томас Маркл, было отвратительно".
"Какой отец будет вести себя подобным образом? Он продолжает доказывать, что у Меган были причины прекратить с ним общаться. С таким отцом, как Томас, и враги не нужны", - добавила пользователь Summernight.
"Так вот почему Меган не разговаривает с отцом и не подпускает его к Арчи! Этот чувак за доллар пойдёт на всё что угодно. Он не любит свою дочь, он променяет её на талон на еду. Вот почему он оставил и старших детей тоже", - прокомментировала carol1957.

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