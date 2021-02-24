|
"Тосты Навального за холокост" обернулись для блогера опалой: "До Запада дошло наконец"
24 февраля 2021, 16:05 • 89 • Политика
"Тосты Навального за холокост" обернулись для него опалой. Так, правозащитная организация Amnesty International отказалась продолжать считать блогера "узником совести". Ситуацию прокомментировал Александр Сосновский: "До Запада дошло наконец".
Политолог Александр Сосновский оценил решение правозащитной организации Amnesty International, которая отказалась продолжать считать блогера Алексея Навального "узником совести".
Поводом для этого послужили дискриминационные заявления оппозиционера, сделанные им ещё в середине нулевых. О соответствующем шаге правозащитников написал в Twitter журналист Аарон Мате.
Сосновский в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у Amnesty International оказалось "позднее зажигание", однако всё же справедливость восторжествовала - и это не может не радовать.
- подчеркнул эксперт.
Он также предположил, что представители Запада в настоящее время внимательно наблюдают за всем, что происходит в России. Вероятно, правозащитную организацию могла смутить и одна возмутительная недавняя история, фигурантом которой также стал Навальный.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2021, 13:05
|
19 февраля 2021, 09:35
|
23 февраля 2021, 09:50
|
18 февраля 2021, 22:35
|
18 февраля 2021, 08:50
|
20 февраля 2021, 23:10
|
20 февраля 2021, 00:15