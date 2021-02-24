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"Тосты Навального за холокост" обернулись для блогера опалой: "До Запада дошло наконец"

24 февраля 2021, 16:05  •  89 • Политика
"Тосты Навального за холокост" обернулись для него опалой. Так, правозащитная организация Amnesty International отказалась продолжать считать блогера "узником совести". Ситуацию прокомментировал Александр Сосновский: "До Запада дошло наконец".
Политолог Александр Сосновский оценил решение правозащитной организации Amnesty International, которая отказалась продолжать считать блогера Алексея Навального "узником совести".
Поводом для этого послужили дискриминационные заявления оппозиционера, сделанные им ещё в середине нулевых. О соответствующем шаге правозащитников написал в Twitter журналист Аарон Мате.
Сосновский в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что у Amnesty International оказалось "позднее зажигание", однако всё же справедливость восторжествовала - и это не может не радовать.
Они должны были вспомнить об этом хотя бы в 2009 году, когда Навальный выступал с националистическими призывами. Или даже ещё раньше, когда он организовывал марши националистов и поднимал тосты за холокост. Всё-таки до многих наконец дошло на Западе, пусть и только сейчас. Этому послужило в том числе и интервью блогера, которое он дал в начале сентября прошлого года Spiegel. Тогда Навальный сказал, что не отказывается от своих националистических взглядов и по-прежнему исповедует национал-либерализм. Я хочу подчеркнуть, что национал-либерализм ничем не отличается от национал-социализма,
- подчеркнул эксперт.
Он также предположил, что представители Запада в настоящее время внимательно наблюдают за всем, что происходит в России. Вероятно, правозащитную организацию могла смутить и одна возмутительная недавняя история, фигурантом которой также стал Навальный.
"Речь о деле об оскорблении ветерана. На Западе не очень чтут российских ветеранов, но там понимают, что те высказывания, которые позволял себе блогер, лежат далеко за пределами дискурса того человека, которого можно было бы считать "узником совести" или тем более защитником прав человека. Хоть с опозданием, но отреагировали, спасибо. Видимо, они всё-таки внимательно просматривают российские СМИ и иногда умеют делать правильные выводы", - подытожил собеседник "Первого русского".

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