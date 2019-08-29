"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья

Уходящий в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман обратился к гражданам при помощи видео. Он пожелал своему преемнику, чье имя пока неизвестно, сил, терпения, удачи и успеха. По словам Гройсмана, лично он старался работать на своем посту на благо народа республики.

При этом, подчеркнул экс-глава кабмина, он намерен и в будущем служить Украине и "заботиться об успехе нашего великого государства", передает "Утро.ру".

Впрочем, не всех впечатлил этот красивый уход. Некоторые граждане чуть ли не проклятьями проводили Гройсмана в отставку. Они призвали чиновника не расшаркиваться, а быстрее покинуть политику.

"Набил карманы? Иди, на базаре тебя заждались", "Вы там хоть оставили что-то в кабинете? Ободранные стены оставили?" – иронизируют пользователи.

Некоторые граждане и вовсе не сдержали своих эмоций: "Иди уже, покращувач... устали от вас!!!! Тошнит от одного вида на экране..."

Ранее украинское издание "Страна" выдвинуло версию, что премьер-министром после Гройсмана может стать замглавы офиса украинского лидера Алексей Гончарук.