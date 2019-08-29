|
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья
29 августа 2019, 04:54 • 86 • В мире
Владимир Гройсман оставил пост премьер-министра Украины. Уходящий глава кабмина обещал бороться за процветание "великого государства". В ответ украинские пользователи в соцсетх шлют ему чуть ли не проклятья: "Боже, все такие честные, так любят Родину и свой народ!! То скажите, кто же тогда обворовывает Украину и откуда такие миллионы у всех?!", "Устали от вас!!!! тошнит от одного вида на экране..." – пишут пользователи в Сети.
Уходящий в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман обратился к гражданам при помощи видео. Он пожелал своему преемнику, чье имя пока неизвестно, сил, терпения, удачи и успеха. По словам Гройсмана, лично он старался работать на своем посту на благо народа республики.
При этом, подчеркнул экс-глава кабмина, он намерен и в будущем служить Украине и "заботиться об успехе нашего великого государства", передает "Утро.ру".
Впрочем, не всех впечатлил этот красивый уход. Некоторые граждане чуть ли не проклятьями проводили Гройсмана в отставку. Они призвали чиновника не расшаркиваться, а быстрее покинуть политику.
"Набил карманы? Иди, на базаре тебя заждались", "Вы там хоть оставили что-то в кабинете? Ободранные стены оставили?" – иронизируют пользователи.
Некоторые граждане и вовсе не сдержали своих эмоций: "Иди уже, покращувач... устали от вас!!!! Тошнит от одного вида на экране..."
Ранее украинское издание "Страна" выдвинуло версию, что премьер-министром после Гройсмана может стать замглавы офиса украинского лидера Алексей Гончарук.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2019, 06:39
|
26 августа 2019, 01:54
|
22 августа 2019, 10:09
|
27 августа 2019, 00:54
|
27 августа 2019, 07:24
|
25 августа 2019, 19:39
|
26 августа 2019, 18:24