Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мобильность граждан увеличится на порядок»: в России намерены создать аэротакси...
В Кремле оценили шансы на проведение встречи в «нормандском формате»
США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности
«Узнала случайно»: бабушка скончавшегося в интернате ребёнка рассказала о смерти...
Главная / В мире

"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья

29 августа 2019, 04:54  •  86 • В мире
Владимир Гройсман оставил пост премьер-министра Украины. Уходящий глава кабмина обещал бороться за процветание "великого государства". В ответ украинские пользователи в соцсетх шлют ему чуть ли не проклятья: "Боже, все такие честные, так любят Родину и свой народ!! То скажите, кто же тогда обворовывает Украину и откуда такие миллионы у всех?!", "Устали от вас!!!! тошнит от одного вида на экране..." – пишут пользователи в Сети.
Уходящий в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман обратился к гражданам при помощи видео. Он пожелал своему преемнику, чье имя пока неизвестно, сил, терпения, удачи и успеха. По словам Гройсмана, лично он старался работать на своем посту на благо народа республики.
При этом, подчеркнул экс-глава кабмина, он намерен и в будущем служить Украине и "заботиться об успехе нашего великого государства", передает "Утро.ру".
Впрочем, не всех впечатлил этот красивый уход. Некоторые граждане чуть ли не проклятьями проводили Гройсмана в отставку. Они призвали чиновника не расшаркиваться, а быстрее покинуть политику.
"Набил карманы? Иди, на базаре тебя заждались", "Вы там хоть оставили что-то в кабинете? Ободранные стены оставили?" – иронизируют пользователи.
Некоторые граждане и вовсе не сдержали своих эмоций: "Иди уже, покращувач... устали от вас!!!! Тошнит от одного вида на экране..."
Ранее украинское издание "Страна" выдвинуло версию, что премьер-министром после Гройсмана может стать замглавы офиса украинского лидера Алексей Гончарук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 04:54
Зависимость Незалежной: Как Украина не сумела избавиться от импорта из России
28 августа 2019, 15:54
Кризис трёх Б – Британия, Борис, Brexit
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожиданное заявление в пользу России, но против США
28 августа 2019, 09:09
Бессрочная война: в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая
28 августа 2019, 09:24
Двоим отказано, третий ждет: Сенаторы США продолжают жаловаться на проблемы с российскими визами
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2019, 01:24
«Узнала случайно»: бабушка скончавшегося в интернате ребёнка рассказала о смерти внук...
29 августа 2019, 01:24
«Понизить порог максимальной скорости»: в ГИБДД предложили ввести ограничения при пер...
29 августа 2019, 01:24
«Никто не голосовал за Джонсона»: в Великобритании начались протесты против приостано...
29 августа 2019, 01:39
Собянин может стать президентом России, но только техническим - эксперт
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить проблему бедности
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
25 августа 2019, 19:39
"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.