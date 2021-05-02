"Торжество жизни и добра": Путин обратился к русским православным людям по случаю Пасхи

Владимир Путин обратился к русским православным людям по случаю Пасхи. Он назвал праздник Светлого Воскресения Христова "торжеством жизни, добра и справедливости" и отметил большую морально-нравственную ценность данного праздника.

Президент Владимир Путин обратился ко всем православным русским людям по случаю Светлого Воскресения Христова в специальной поздравительной телеграмме.

Она была обнародована на портале Кремля. В ней глава государства назвал Пасху "торжеством жизни, добра и справедливости" и отметил большую морально-нравственную ценность данного праздника.

Так, Пасха дарит надежду, будит в сердцах веру и желание проявлять участие в судьбе ближних, подчеркнул президент России.

Кроме того, он указал на ключевой вклад Русской Православной Церкви в сохранение мира и гармоничных отношений внутри нашего общества, а также в развитие связей между представителями разных наций и конфессий.

Русская Церковь была и остаётся подвижником высоких идеалов и традиционных семейных ценностей, подчеркнул Владимир Путин.