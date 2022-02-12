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"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец

12 февраля 2022, 23:35  •  259 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец представил весьма вероятный "похоронный" сценарий для американской подлодки, дерзко нарушившей территориальные воды России. Эксперт отметил, что американские моряки могли бы получить "торпеду в бочину" - и субмарина стала бы "братской могилой".
"Действия американской подлодки в районе Курильских островов расцениваются как грубое нарушение норм международного права", - говорится в сообщении Минобороны России.
В военном ведомстве также особо подчеркнули, что провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности России.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, комментируя в беседе с Царьградом этот инцидент, отметил, что "это говорит уже о сверхнаглости Соединённых Штатов вообще и Пентагона в частности, которые вот таким наглым образом прощупывают наши дальневосточные морские рубежи".
Эксперт описал альтернативный - "похоронный" - сценарий для американских моряков.
"Эти шутки очень и очень опасные, потому что, с большой долей вероятности, могло бы получиться так, что сегодня бы президент США рассказывал бы, что на дне вот этого морского квадрата могла образоваться большая братская могила в количестве 130-140 погибших американских моряков, - выразил свою точку зрения Виктор Баранец. - Потому что вы понимаете прекрасно: если американцы залезают в наши воды, мы запрашиваем: "Кто вы?", а они не отвечают, то мгновенно бы получили торпеду в бочину. Это была бы огромная братская могила".

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