"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец представил весьма вероятный "похоронный" сценарий для американской подлодки, дерзко нарушившей территориальные воды России. Эксперт отметил, что американские моряки могли бы получить "торпеду в бочину" - и субмарина стала бы "братской могилой".

"Действия американской подлодки в районе Курильских островов расцениваются как грубое нарушение норм международного права", - говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве также особо подчеркнули, что провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности России.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, комментируя в беседе с Царьградом этот инцидент, отметил, что "это говорит уже о сверхнаглости Соединённых Штатов вообще и Пентагона в частности, которые вот таким наглым образом прощупывают наши дальневосточные морские рубежи".

Эксперт описал альтернативный - "похоронный" - сценарий для американских моряков.

"Эти шутки очень и очень опасные, потому что, с большой долей вероятности, могло бы получиться так, что сегодня бы президент США рассказывал бы, что на дне вот этого морского квадрата могла образоваться большая братская могила в количестве 130-140 погибших американских моряков, - выразил свою точку зрения Виктор Баранец. - Потому что вы понимаете прекрасно: если американцы залезают в наши воды, мы запрашиваем: "Кто вы?", а они не отвечают, то мгновенно бы получили торпеду в бочину. Это была бы огромная братская могила".