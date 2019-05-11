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"Торпеда была бы идеальна": ВМС Венесуэлы посоветовали не стесняться в ответ на морскую провокацию США
11 мая 2019, 12:09 • 50 • В мире
Американский корабль USCG James зашёл в акваторию Венесуэлы и, как отмечает ВМС республики, только после переговоров с патрульным катером сменил курс. В Сети венесуэльский флот поддержали и посоветовали не стесняться в ответ на морскую провокацию США и делать более решительные шаги. "Торпеда была бы идеальна", - отмечают интернет-пользователи.
Ранее стало известно о том, что американский корабль USCG James зашёл в акваторию Венесуэлы. Но долго ходить без разрешения по территориальным водам Боливарианской республики ему не дали. Как отмечается в Twitter ВМС Венесуэлы, на перехват судна был направлен патрульный катер.
В результате только после переговоров USCG James всё же сменил курс и покинул акваторию республики.
В Сети расценили морской вояж американского судна как провокацию Соединённых Штатов по методу "Троянского коня".
"В прошлый раз под видом гумпомощи они прорывались через границу с Бразилией, в этот - направляют к берегам страны госпитальный корабль", - отмечают интернет-пользователи.
А под постом ВМС Венесуэлы пользователи соцсетей и вовсе посоветовали республиканскому флоту не стесняться в ответ на морскую провокацию Вашингтона и активнее действовать.
"Какую гордость я испытываю за патриотическое отношение нашего флота. Вот как это делается. Венесуэла пользуется уважением и не собирается "вестись" на слова тех, которые верят, что они являются владельцами мира, чтобы сказать нам, каковы наши границы, - уверяют другие. - Поздравляем с выступлением офицера, который разъяснил это, насколько это возможно".
"Поздравления армаде Венесуэлы. Мы ещё раз демонстрируем имперскому миру, что эта Родина суверенна, - отмечают третьи. - На этой земле народ - хозяин".
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