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"Торпеда была бы идеальна": ВМС Венесуэлы посоветовали не стесняться в ответ на морскую провокацию США

11 мая 2019, 12:09  •  50 • В мире
Американский корабль USCG James зашёл в акваторию Венесуэлы и, как отмечает ВМС республики, только после переговоров с патрульным катером сменил курс. В Сети венесуэльский флот поддержали и посоветовали не стесняться в ответ на морскую провокацию США и делать более решительные шаги. "Торпеда была бы идеальна", - отмечают интернет-пользователи.
Ранее стало известно о том, что американский корабль USCG James зашёл в акваторию Венесуэлы. Но долго ходить без разрешения по территориальным водам Боливарианской республики ему не дали. Как отмечается в Twitter ВМС Венесуэлы, на перехват судна был направлен патрульный катер.
В результате только после переговоров USCG James всё же сменил курс и покинул акваторию республики.
В Сети расценили морской вояж американского судна как провокацию Соединённых Штатов по методу "Троянского коня".
"В прошлый раз под видом гумпомощи они прорывались через границу с Бразилией, в этот - направляют к берегам страны госпитальный корабль", - отмечают интернет-пользователи.
"Гринго проверяют возможности радарных систем венесуэльской армии, и вначале они начинают оказывать психологическое давление, - отмечают венесуэльцы в Сети. - У нас всё хорошо".
А под постом ВМС Венесуэлы пользователи соцсетей и вовсе посоветовали республиканскому флоту не стесняться в ответ на морскую провокацию Вашингтона и активнее действовать.
"Давай, мой военно-морской флот. Пришло время отвлечь этих провокаторов, - пишут в Сети одни интернет-пользователи. - Торпеда была бы идеальной, чтобы потопить этот корабль. Видимо это провокация. Что делает прибрежный патрульный катер в открытом море?"
"Какую гордость я испытываю за патриотическое отношение нашего флота. Вот как это делается. Венесуэла пользуется уважением и не собирается "вестись" на слова тех, которые верят, что они являются владельцами мира, чтобы сказать нам, каковы наши границы, - уверяют другие. - Поздравляем с выступлением офицера, который разъяснил это, насколько это возможно".
"Поздравления армаде Венесуэлы. Мы ещё раз демонстрируем имперскому миру, что эта Родина суверенна, - отмечают третьи. - На этой земле народ - хозяин".
США не оставляют попытки вторгнуться в Венесуэлу методом "Троянского коня". В прошлый раз под видом гумпомощи они прорывались через границу с Бразилией, в этот - направляют к берегам страны госпитальный корабль. pic.twitter.com/nL7ItMgcio
— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 8 мая 2019 г.
Comunicado Oficial @NicolasMaduro @vladimirpadrino @ceofanb #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/SXfZUBTTsh
— Armada Bolivariana (@ArmadaFANB) 10 мая 2019 г.

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