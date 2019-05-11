"Торпеда была бы идеальна": ВМС Венесуэлы посоветовали не стесняться в ответ на морскую провокацию США

Ранее стало известно о том, что американский корабль USCG James зашёл в акваторию Венесуэлы. Но долго ходить без разрешения по территориальным водам Боливарианской республики ему не дали. Как отмечается в Twitter ВМС Венесуэлы, на перехват судна был направлен патрульный катер.

В результате только после переговоров USCG James всё же сменил курс и покинул акваторию республики.

В Сети расценили морской вояж американского судна как провокацию Соединённых Штатов по методу "Троянского коня".

"В прошлый раз под видом гумпомощи они прорывались через границу с Бразилией, в этот - направляют к берегам страны госпитальный корабль", - отмечают интернет-пользователи.

"Гринго проверяют возможности радарных систем венесуэльской армии, и вначале они начинают оказывать психологическое давление, - отмечают венесуэльцы в Сети. - У нас всё хорошо".

А под постом ВМС Венесуэлы пользователи соцсетей и вовсе посоветовали республиканскому флоту не стесняться в ответ на морскую провокацию Вашингтона и активнее действовать.

"Давай, мой военно-морской флот. Пришло время отвлечь этих провокаторов, - пишут в Сети одни интернет-пользователи. - Торпеда была бы идеальной, чтобы потопить этот корабль. Видимо это провокация. Что делает прибрежный патрульный катер в открытом море?"

"Какую гордость я испытываю за патриотическое отношение нашего флота. Вот как это делается. Венесуэла пользуется уважением и не собирается "вестись" на слова тех, которые верят, что они являются владельцами мира, чтобы сказать нам, каковы наши границы, - уверяют другие. - Поздравляем с выступлением офицера, который разъяснил это, насколько это возможно".

"Поздравления армаде Венесуэлы. Мы ещё раз демонстрируем имперскому миру, что эта Родина суверенна, - отмечают третьи. - На этой земле народ - хозяин".

США не оставляют попытки вторгнуться в Венесуэлу методом "Троянского коня". В прошлый раз под видом гумпомощи они прорывались через границу с Бразилией, в этот - направляют к берегам страны госпитальный корабль. pic.twitter.com/nL7ItMgcio — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 8 мая 2019 г.