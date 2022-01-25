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"Тормозов не видят": Политик назвал причины бегства американских дипломатов с Украины
25 января 2022, 07:00 • 150 • Политика
Луганский политик Родион Мирошник назвал причины фактического бегства американских дипломатов из Киева. По его словам, дело не только в готовящейся провокации против Донбасса.
По словам дипломатического советника главы ЛНР Родиона Мирошника, Госдеп США предписал своим дипломатам покинуть Украину из-за массовых поставок оружия Киеву с Запада. Кроме того, на американцев могли повлиять и решения других стран вывести своих представителей из страны.
В интервью Царьграду Родион Мирошник заявил, что пока между Россией и США идёт переговорный процесс, американцы продолжают "вести фактический захват Украины". Производится мобилизация военных сил страны, продолжается снабжение техникой, которая должна оказаться в Донбассе.
"Именно Донбасс является военным нарывом. Там сосредоточено огромное количество Вооружённых сил Украины. При той концентрации вооружения, которая постоянно пополняется американцами, эта вспышка может перерасти в очень серьёзную эскалацию, которая может выйти далеко за рамки нынешнего конфликта. Она может повлечь просто огромные последствия и кровопролития, что на данный момент крайне опасно. Но американцы, похоже, тормозов не видят", - пояснил Родион Мирошник.
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