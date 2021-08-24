"Тормозите, панове": Украинцы раскрыли афганский бизнес украинских военных

Украинцы раскрыли афганский бизнес военных ВСУ, которые за деньги эвакуируют богатых жителей Кабула. "Тормозите, панове", - шутят в Сети.

Именно такую версию начали озвучивать украинские интернет-пользователи, комментируя слухи об угоне украинского военно-транспортного самолёта в Афганистане.

Первым об угоне сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин. Он заявил, что неизвестные вооружённые люди захватили борт и вынудили пилотов лететь в Иран. Однако позже официальный представитель министерства опроверг эту информацию, заявив, что все самолёты вернулись на Украину.

Источники украинского издания "Страна. ua" сообщили, что речь идёт не об угоне, а о покупке рейса. По их словам, богатые шииты-хазарейцы оплачиват себе эвакуацию золотом, драгоценностями и валютой. И большая часть афганцев, которых вывозят на украинских самолётах, действуют по такой же схеме. При этом, разумеется, пилоты не ставят своё начальство в известность о своём маленьком "бизнесе".

Примечательно, что откровения украинских источников удивительным образом совпали с предположениями, которые ранее выдвигали обычные украинские интернет-пользователи.

Либо заработать решили на богатых афганцах, либо старшие братья (США) реквизировали борт для своих нужд,

- написал один из комментаторов.

Другой также отметил, что украинские военные не могли пройти мимо таких лёгких денег и воспользовались чужим горем, пишет портал "Народные новости".

Летуны из наших ВВС разбегаются из-за маленьких зарплат, а тут такой вариант быстрого и относительно честного заработка,

- считает он.

Ещё один пользователь удивился тому, что Киев до сих пор не заявил о "руке Кремля". Именно так он объясняет все свои проблемы, неудачи и репутационные потери.

Тормозите, панове,

- пошутил он.