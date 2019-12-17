"Торгуется с Америкой за деньги, с Россией - за газ": Малофеев объяснил, почему Зеленскому наплевать на Донбасс

Ведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин задал в эфире вопрос гостям студии: почему президент Украины Владимир Зеленский, который хочет "проскочить между струйками", принимает законопроект, из-за которого в итоге попадает "под каждую струйку".

"Республики ДНР и ЛНР недовольны. Свои буйнопомешанные радикалы недовольны. Тогда объясните мне с политической точки зрения, а что тогда он делает, зачем это? В этом точно же есть какая-то логика", - просит Шейнин.



Ему отвечает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. По его словам, Зеленский усиливает свою индивидуальную власть и стремится создать президентскую республику.

"А что касается народа Донецка и Луганска, мы же давно это обсудили. Ему, во-первых, совершенно наплевать. Во-вторых, помните, что мотивация у этой власти, как и у любой украинской власти, исключительно коммерческая. Ни Донецк, ни Луганск не заплатят, они даже не являются контрагентами, с которыми надо торговаться", - поясняет Малофеев.

По его словам, Киеву интересно торговаться с Америкой, поскольку у неё есть деньги МВФ, с Европой - за субсидии, с Россией - за газ.

"Со всеми остальными - не имеет смысла. И поэтому Донецка и Луганска Зеленский вообще не видит. Он усиливает централизацию, чтобы усилить переговорные позиции - для внутренней расторговки и для внешней. И конечно же, это было сделано исключительно под сурдинку, под соусом "Минска" и "Нормандского формата", - считает замглавы ВРНС.

Внедрять то, что написано в соглашении, по словам Малофеева, Зеленский не собирается.

"Он решил, что ему сейчас помогут европейцы в связи с тем, что он якобы выполняет нормандские и минские договорённости. Если же не помогут, то он будет говорить: "Видите, вы же мне не помогли выполнить, поэтому я не могу двигаться по "минскому формату", - прогнозирует Малофеев.