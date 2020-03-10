"Торг тут не уместен": США получили "щелчок по носу" по СНВ-3

Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" прокомментировал последние новости о продлении договора СНВ-3. При этом США пытаются заставить Россию ограничить гиперзвуковые комплексы "Посейдон" и попутно надавить на Китай. Эксперт убеждён, что у американцев ничего не получится.

"Вопрос - какой гонки? В России и Китаем "гонки вооружений" нет, всё по плану. Принцип оборонной достаточности (дадим отпор любому агрессору) является основой развития наших армии и флота. А вот нашего заокеанского партнёра лихорадит. Бюджет Пентагона растёт, военные программы пересматриваются (отменяются, форматируются, объединяются). При этом США не чувствуют себя в безопасности: куда ни сунутся - шах и мат - либо от России, либо от Китая. Что делать? Напугать врага. Надуть щёки, закрутить интригу (разорвём все договора), разжечь старые конфликты, пригрозить размещением ракет... и добиться своего", - прокомментировал Леонков.

При этом эксперт подчеркивает, что количество "железа" уже никак не повлияет на качество русского оружия. Ни Россия, ни Китай не будут отказываться от новых типов вооружения.

"США не будут продлевать СНВ-3, придумав причину, но торг тут не уместен. Новое русское оружие не нарушает СНВ-3", - убеждён эксперт.

Напомним, до этого в США рассказали, при каких условиях могли бы продлить договор СНВ-3, ограничивающий разработку стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне хотят, чтобы туда вошли и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора. При этом в США уверены, что договор должен распространяться не только на Россию, но и на Китай. Американцы заявили, что только так удастся избежать "гонки вооружений" в будущем.

"Некоторые из них - это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", - цитирует РИА Новости представителя Госдепартамента США.