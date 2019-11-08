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"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции

08 ноября 2019, 03:09  •  159 • Политика
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге. "Топали, хлопали и кричали: "fake news". В общем, ничего нового", - прокомментировала Ольга Скабеева.
Представители Украины на Всемирном форуме за демократию во Франции попытались сорвать выступление заместителя главного редактора российского телеканала Russia Today Анны Белкиной. Подробности случившегося рассказала российская журналистка Ольга Скабеева на своей странице в Instagram.
Инцидент произошёл во время речи представительницы российского телеканала об отрицательных примерах работы СМИ во время выборов президента США в 2016 году и референдума о выходе Британии из ЕС. Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступления криками "fake news". Также украинцы размахивали распечатанными на принтере листочками с надписями "Пропаганда не журналистика" и "Всемирный форум демократии - не место для пропаганды".
"Распечатали дома плакаты, топали, хлопали и кричали: "fake news". В общем, ничего нового", - прокомментировала инцидент Скабеева.
Форум, о котором идёт речь, стартовал в Страсбурге в среду 6 ноября. Среди гостей и спикеров на мероприятии присутствует делегация российского телеканала Russia Today.
Напомним, что украинцы всё ещё не пришли в себя после поражения в ПАСЕ, где, несмотря на все их истерики и акции протеста, также присутствует и работает российская делегация.

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