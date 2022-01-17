"Топ ножкой": Главную слабость Токаева раскрыл эксперт

Будущее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева довольно туманно и тревожно, считает политолог Пётр Коломец. Несмотря на то что преемнику Назарбаева удалось справиться с протестами, он слишком слабая фигура - на его место в ближайшее время может прийти более сильный политик.

Благодаря своему мощному клану Нурсултану Назарбаеву удавалось 30 с лишним лет держать и оппозицию, и страну в целом в железном кулаке. А вот у его преемника, Касым-Жомарта Токаева, такой поддержки в виде клана нет. Об этом рассказал в беседе с Царьградом политолог Пётр Коломец.

Назарбаев, по словам эксперта, оппозицию "глушил на корню", а вот сможет ли это сделать Токаев, далеко не факт. "У Токаева, ввиду того что он большую часть жизни провёл за границей, как такового клана не сложилось. Его люди не знают, ни он людей толком не знает. Кто там будет, что за хунта... увидим", - не стал вдаваться в подробности и прогнозировать Пётр Коломец.

Ну, случилось как случилось. Сумел на короткое время вот этот "калиф на час" сделать погоду - молодец. Но дальше - не знаю,

- поделился сомнениями наш собеседник.

Кроме того, президенту Казахстана, скорее всего, скоро придётся ответить перед людьми за смерти в ходе подавления протестов. "Ему же предъявят эти смерти - 225 человек погибло в результате этих волнений. Приказ-то отдавал он, стрелять по этим вот бунтовщикам", - напомнил эксперт.

Несмотря на то что Токаев - своего рода "отличник", окончивший МГИМО, ему не удастся завоевать доверие народа, уверен Коломец. "Этого маловато для Казахстана. У бедного населения все эти надежды на лучшую жизнь в ближайшее время погаснут, все эти надежды. И весной возможны варианты", - не стал скрывать опасений политолог.

На смену Токаеву, уверен он, должна прийти "сильная рука": "Настоящий такой, который топ ножкой - и все попрячутся по своим норкам".