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"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
23 апреля 2020, 03:10 • 101 • В мире
Работницы американского похоронного бюро рассказали о "шоу ужасов" в Нью-Йорке, где ритуальные агентства и больницы уже не знают, где складировать тела умерших от коронавируса. Там находятся тонны мешков с трупами людей, а на каждом надпись - "COVID-19", передали женщины.
Работницы похоронного бюро в Гарлеме, одном из районов Нью-Йорка, рассказали Reuters о своём труде в условиях пандемии коронавируса.
По их словам, на данный момент в подвале их фирмы содержится 48 тел. Сорок - в картонных коробках, готовых для кремации. Остальные восемь - в холодильнике, чтобы забальзамировать и похоронить. Однако на то, чтобы сделать это, уйдут недели или даже месяцы.
На переднем крае борьбы с COVID-19 медсёстры и врачи, которые заботятся о живых. Но есть и другая линия фронта - там сражаются те, кто заботится в мёртвых, заметила одна из сотрудниц похоронного агентства Алиша Нарваез.
Она призналась, что тоже боится, что может заразиться и передать инфекцию своим близким. Женщина уже отправила своих детей жить к родственникам, чтобы такого не произошло.
Работницы бюро заметили, что смерть в пандемию - это, к сожалению, очень некрасиво. Так, в больницах и похоронных бюро зачастую нет достаточного количества стеллажей, и тела иногда складывают друг на друга или на пол.
И притом в Нью-Йорке, самом густонаселённом городе США, есть всего лишь четыре крематория.
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