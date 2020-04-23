"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США

Работницы похоронного бюро в Гарлеме, одном из районов Нью-Йорка, рассказали Reuters о своём труде в условиях пандемии коронавируса.

По их словам, на данный момент в подвале их фирмы содержится 48 тел. Сорок - в картонных коробках, готовых для кремации. Остальные восемь - в холодильнике, чтобы забальзамировать и похоронить. Однако на то, чтобы сделать это, уйдут недели или даже месяцы.

На переднем крае борьбы с COVID-19 медсёстры и врачи, которые заботятся о живых. Но есть и другая линия фронта - там сражаются те, кто заботится в мёртвых, заметила одна из сотрудниц похоронного агентства Алиша Нарваез.

Она призналась, что тоже боится, что может заразиться и передать инфекцию своим близким. Женщина уже отправила своих детей жить к родственникам, чтобы такого не произошло.

Работницы бюро заметили, что смерть в пандемию - это, к сожалению, очень некрасиво. Так, в больницах и похоронных бюро зачастую нет достаточного количества стеллажей, и тела иногда складывают друг на друга или на пол.

И притом в Нью-Йорке, самом густонаселённом городе США, есть всего лишь четыре крематория.