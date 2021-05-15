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"Тонкая голубая линия" в Германии спровоцировала скандал в США

15 мая 2021, 01:35  •  19 • Политика
Американский флаг с голубой полосой на базе Рамштайн в Германии вызвал осуждение в США. Символ поддержки полицейских расценили как знак солидарности с ультраправыми радикалами.
Американские военные в Германии спровоцировали скандал из-за чёрно-белого флага США с голубой полосой. Символ поддержки национальной полиции США восприняли как отсылку к ультраправым националистам.
Недавно Америка отмечала Неделю национальной полиции. По этому случаю на американской авиабазе Рамштайн на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии вывесили чёрно-белый американский флаг с голубой полосой. Однако этот поступок вызвал волну критики как со стороны общественности, так и со стороны командования Военно-воздушных сил США, сообщают американские СМИ.
Дело в том, что символ имеет долгую и запутанную историю. Изначально появился термин "тонкая красная полоса". Он отсылал к красным мундирам британских военных, которые, выстроившись в шеренгу, сумели задержать атаку русской конницы во время Крымской войны.
В 1911 году термин в видоизменённом виде перекочевал в США. Так впервые появилась "тонкая синяя линия", отсылающая к мундирам уже американских военных. И только в 1950-х годах "тонкая синяя линия" стала обозначать американских полицейских. Однако затем "тонкую синюю линию" стали использовать ультраправые националисты.
Таким образом, попытка американских военных поддержать полицию США была расценена как акт поддержки ультраправых радикалов. Ситуацию усугубляет политический климат в США, где после массовых протестов и погромов, устроенных чернокожими, отношение к правоохранителям заметно ухудшилось.
Display of 'Thin Blue Line' Flag Violated DoD Policy, Ramstein Air Base Says https://t.co/lOfUJA88rS
— Military.com (@Militarydotcom) May 12, 2021

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