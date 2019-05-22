"Только защита наших интересов": Пентагон не собирается "идти на войну" с Ираном

По словам ио главы Пентагона, главная задача сейчас для американских военных – сдерживание Ирана, а также предотвращение вероятных просчетов со стороны Тегерана.

"На этом этапе мы уделяем особое внимание предотвращению просчетов со стороны Ирана, мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не о войне. Мы не собираемся идти на войну", - цитирует слова военного чиновника ТАСС.

Шанахан уверяет, что Америка уже смогла "сдержать иранские атаки против американских сил". Сделать это удалось "благодаря перегруппировке сил в регионе", отметил он.

Напомним, на прошлой неделе на фоне растущей напряженности в отношениях с Тегераном президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану развернуть авианосец с истребителями в регионе. По его словам, любой шаг Ирана против США будет "очень большой ошибкой".

"Посмотрим, что будет с Ираном", - сказал американский лидер. "Если они что-то сделают, они пострадают очень сильно", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в Белом доме.

Слова президента США прозвучали после заявления властей ОАЭ о том, что в воскресенье, 12 мая, четыре коммерческих судна возле эмирата Фуджейранеподалеку от Ормузского пролива были атакованы "вандалами". В то же время Иран отрицает свою причастность к инциденту.