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"Только в прошлом году у нас родилось 17 детей". Актёр Машков о самом важном в послании Путина

16 января 2020, 01:39  •  53 • Политика
Актёр Владимир Машков в беседе с Царьградом говорил о самом важном в послании Владимира Путина. "Только в прошлом году у нас родилось 17 детей", - сказал Машков, отмечая при этом, что для театра, где он сегодня является художественным руководителем, очень важны предложения о мерах социальной поддержки.
Владимир Машков - актёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, в беседе с Царьградом оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Речь уже называют исторической, однако каждый выделяет в ней ту часть, которая затронет его жизнь и ближайший круг. Для Машкова и его театра в послании Путина были важны социальные инициативы, направленные на поддержку семьи и детей.
Кроме того, как подчеркнул наш собеседник, важно, что послание звучало в начале года - в ближайшие месяцы мы сможем увидеть, как оно изменит нашу жизнь, и подвести итоги к концу 2020-го.
"Меня, действительно, очень воодушевило то, что будет продолжаться программа материнского капитала. Потому что это непосредственно для нашего театра очень важно. Только в прошлом году у нас родилось 17 детей. И конечно, поддержка государства для нас очень важна. Несмотря на то что мы сами как-то пытаемся справиться".
Кроме того, Машков отметил сказанное Путиным о развитии школ искусств, которые также получат поддержку. "Это основа эмоционального интеллекта. Для меня это настолько важно, насколько важно для нашей школы, которая и сейчас продолжает искать молодых ребят. Важно для обучения нашей непростой профессии, в которой ноль гарантий".
Наконец, важными Машков посчитал предстоящие политические изменения, анонсированные президентом.
"То доверие Думе, те политические изменения, которые предвидятся, включая и некоторые изменения в Конституции, которые будут, кстати, выдвинуты на обсуждение. И доверие Госдуме в назначении председателя правительства. Это всё, мне кажется, очень интересно и очень важно. Надеюсь, мы уже входим или войдём когда-нибудь в пору доверия друг другу. И тогда, глядишь, повысится и ответственность. А с ней и осознанность человека", - резюмировал наш собеседник.
В деталях о послании Владимира Путина мы пишем в нашей ленте новостей, а также в репортажах.

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