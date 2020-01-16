"Только в прошлом году у нас родилось 17 детей". Актёр Машков о самом важном в послании Путина

Владимир Машков - актёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, в беседе с Царьградом оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Речь уже называют исторической, однако каждый выделяет в ней ту часть, которая затронет его жизнь и ближайший круг. Для Машкова и его театра в послании Путина были важны социальные инициативы, направленные на поддержку семьи и детей.

Кроме того, как подчеркнул наш собеседник, важно, что послание звучало в начале года - в ближайшие месяцы мы сможем увидеть, как оно изменит нашу жизнь, и подвести итоги к концу 2020-го.

"Меня, действительно, очень воодушевило то, что будет продолжаться программа материнского капитала. Потому что это непосредственно для нашего театра очень важно. Только в прошлом году у нас родилось 17 детей. И конечно, поддержка государства для нас очень важна. Несмотря на то что мы сами как-то пытаемся справиться".

Кроме того, Машков отметил сказанное Путиным о развитии школ искусств, которые также получат поддержку. "Это основа эмоционального интеллекта. Для меня это настолько важно, насколько важно для нашей школы, которая и сейчас продолжает искать молодых ребят. Важно для обучения нашей непростой профессии, в которой ноль гарантий".

Наконец, важными Машков посчитал предстоящие политические изменения, анонсированные президентом.

"То доверие Думе, те политические изменения, которые предвидятся, включая и некоторые изменения в Конституции, которые будут, кстати, выдвинуты на обсуждение. И доверие Госдуме в назначении председателя правительства. Это всё, мне кажется, очень интересно и очень важно. Надеюсь, мы уже входим или войдём когда-нибудь в пору доверия друг другу. И тогда, глядишь, повысится и ответственность. А с ней и осознанность человека", - резюмировал наш собеседник.

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