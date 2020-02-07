"Только в Крым с Майдана привезли четыре трупа": Поклонская в программе Соловьёва назвала "выгодоприобретателей"

Депутат Наталья Поклонская прокомментировала избрание президентом Украины Владимира Зеленского. Она рассказала о надежде, которую возлагали на него люди.

"Была какая-то надежда, что вот прошли выборы, президент... А где ответственность за преступления на Майдане? Где ответственность за то, сколько людей погибло на этом Майдане? Сколько наших солдат "Беркута" погибло. Только в Крым мы привезли четыре трупа. Почему никто не поднимает эти вопросы?" - возмутилась депутат.

Поклонская перечислила и тех, кого считает "выгодоприобретателями" Майдана. По мнению депутата Госдумы, "пользу" от беспорядков получили нынешний генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и Арсен Аваков, который занимает пост министра внутренних дел Украины с 2014 года.

"И как они наведут порядок в этой стране, если они выгодоприобретатели Майдана? О каком вообще порядке можно говорить? Свобода должна быть построена на основе права, закона", - заявила Поклонская.

Депутат напомнила о положении людей, которые не согласны с нынешними властями. Она рассказала, что русскоговорящие люди не могут сегодня водить детей в школы спокойно. Или знать, что историю им будут преподавать корректно.

"Они не могут георгиевские ленточки надеть на День Победы. Наши ветераны на территории ЛНР и ДНР - скажите, кто их из украинской власти поздравит их с Днём Победы? У меня бабушка живёт в Луганске. Ей 96 лет. И она говорит: "Я пережила войну, а сегодня, Наташ, меня называют сепаратисткой". Вы представляете, как они себя чувствуют? Я не говорю про деньги, я не говорю про социальную защищённость, я говорю в целом про нравственность, мораль, духовность. Это что такое за разгул национализма? Вы говорите про свободу на Украине - свобода для националистов, для радикалов, с которыми не способен, к сожалению, справиться до сих пор господин Зеленский", - сказала Наталья Поклонская.