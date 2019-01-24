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"Только уничтожение": Американцы не поверили в открытость России по ракете 9М729
24 января 2019, 14:24 • 116 • В мире
Посольство США назвало проведённый Минобороны РФ брифинг по ракете 9М729 "видимостью транспарентности", не поверив в открытость России. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит озабоченности США.
Получается, что США хотят сказать, что якобы Россия делает только видимость того, что всё в этом вопросе прозрачно и понятно, а также якобы создаёт видимость отсутствия секретов.
"Это "видимость транспарентности"", - прокомментировали в посольстве США. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит все озабоченности США.
Ранее в Минобороны России показали иностранным военным атташе ракету 9М729 и представили ее технические характеристики.
Спецбрифинг был проведен в парке "Патриот" Минобороны России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ракета 9М729 по техническим параметрам не может нарушить ДРСМД.
Для преодоления расстояния в более 500 км у ракеты не хватит топлива, заметили военные.
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