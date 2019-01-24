Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде назвали противозаконным признание судом вины Януковича по делу о госиз...
Офшоры ужесточают правила – олигархи бегут. Простят ли их на родине?
В Кремле очень жестко оценили попытку узурпации верховной власти в Венесуэле
На Украине оценили запасы газа на зиму
Главная / В мире

"Только уничтожение": Американцы не поверили в открытость России по ракете 9М729

24 января 2019, 14:24  •  116 • В мире
Посольство США назвало проведённый Минобороны РФ брифинг по ракете 9М729 "видимостью транспарентности", не поверив в открытость России. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит озабоченности США.
Получается, что США хотят сказать, что якобы Россия делает только видимость того, что всё в этом вопросе прозрачно и понятно, а также якобы создаёт видимость отсутствия секретов.
"Это "видимость транспарентности"", - прокомментировали в посольстве США. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит все озабоченности США.
Ранее в Минобороны России показали иностранным военным атташе ракету 9М729 и представили ее технические характеристики.
Спецбрифинг был проведен в парке "Патриот" Минобороны России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ракета 9М729 по техническим параметрам не может нарушить ДРСМД.
Для преодоления расстояния в более 500 км у ракеты не хватит топлива, заметили военные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

116
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 18:39
«Красная тряпка в политической игре»: как конгресс пытается предотвратить возможный выход США из НАТО
23 января 2019, 18:54
На ножах: Сирия пригрозила Израилю войной
23 января 2019, 18:54
Исключить практику произвольных ударов по Сирии - МИД сделал официальное заявление
Загрузка...
24 января 2019, 10:54
«В ручном режиме меняют власть»: как в мире отреагировали на события в Венесуэле
24 января 2019, 02:54
"Остановить Израиль можно только так, как когда-то остановили США во Вьетнаме - эффективной работой ПВО" - Игорь Коротченко
23 января 2019, 18:54
"Путин – царь дезинформации": Чему учат "веселые" образовательные программы телевидения Франции
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
24 января 2019, 02:54
Венесуэла станет Сирией-2? Право на применение вооружённых сил за рубежом у России ес...
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
24 января 2019, 02:54
«72 часа, чтобы покинуть страну»: Мадуро обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и ...
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к &...
24 января 2019, 01:24
"Вспомните, что стало с Югославией, Ираком, Сирией, Украиной": Британка обр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
17 января 2019, 15:09
Дембелям вход в соцсети заказан
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
23 января 2019, 13:54
Пушков рассекретил "план Тимошенко" по захвату Крыма с помощью Трампа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.