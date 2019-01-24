"Только уничтожение": Американцы не поверили в открытость России по ракете 9М729

Посольство США назвало проведённый Минобороны РФ брифинг по ракете 9М729 "видимостью транспарентности", не поверив в открытость России. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит озабоченности США.

Получается, что США хотят сказать, что якобы Россия делает только видимость того, что всё в этом вопросе прозрачно и понятно, а также якобы создаёт видимость отсутствия секретов.

"Это "видимость транспарентности"", - прокомментировали в посольстве США. И добавили, что "только уничтожение" ракеты разрешит все озабоченности США.

Ранее в Минобороны России показали иностранным военным атташе ракету 9М729 и представили ее технические характеристики.

Спецбрифинг был проведен в парке "Патриот" Минобороны России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ракета 9М729 по техническим параметрам не может нарушить ДРСМД.

Для преодоления расстояния в более 500 км у ракеты не хватит топлива, заметили военные.