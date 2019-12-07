"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе

Максим Покровский, лидер российской группы "Ногу свело!", перебрался жить в США, но продолжает приезжать в Россию с концертами. В интервью 66.ru он рассказал, что причиной переезда в Америку стали не только его политические взгляды на жизнь в России.

Музыкант также признался, что "кормится" в России. При этом пришёл к выводу, что "русская нация деградирует".

Народ в России слова Покровского оскорбили. Интернет-пользователи весьма резко высказались в адрес музыканта.

"Похоже, не только ногу свело… но и башку!" - считает Быстрова Наталия @Totoshashatan.

"Они думают, что для них оскорбление русского народа будет пропуском в рай. Но в раю Иуд нет. Они все попадают в ад", - пишет в Twitter Дмитрий Фёдоров @Dmitriy0709.

"И как деньги закончатся, вернётся Максим Покровский в Россию гастролировать, снимая бабло на деградирующих", - предсказывает Vladimir_K @volna_kvv.

Некоторые же обращают внимание на тот момент, что многие перебежчики из России на Запад внезапно начинают говорить о своей стране гадости. И задали Покровскому в ответ логичный вопрос о "приёмке" ему подобных на Западе граждан России.

"Ну вот почему, как только они уедут жить на Запад, так начинают лить грязь на русских и Россию? Это что, непременное условие их проживания там?" - недоумевает Татьяна @F3EAI2eQHT3G8rP.

"Если сразу по приезде в США так не заявишь - житья не будет. Система опознавания "свой-чужой" должна отреагировать", - иронизирует Рефлекс @re_fleks.