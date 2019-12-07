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"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
07 декабря 2019, 22:24 • 30 • Политика
Ранее переехавший жить в США лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский заявил, что русская нация "деградирует". Интернет-пользователи задали в ответ логичный вопрос о "приёмке" ему подобных на Западе граждан России, отметив, что только те уедут из страны - как сразу "льют грязь на русских".
Максим Покровский, лидер российской группы "Ногу свело!", перебрался жить в США, но продолжает приезжать в Россию с концертами. В интервью 66.ru он рассказал, что причиной переезда в Америку стали не только его политические взгляды на жизнь в России.
Музыкант также признался, что "кормится" в России. При этом пришёл к выводу, что "русская нация деградирует".
Народ в России слова Покровского оскорбили. Интернет-пользователи весьма резко высказались в адрес музыканта.
"Похоже, не только ногу свело… но и башку!" - считает Быстрова Наталия @Totoshashatan.
"Они думают, что для них оскорбление русского народа будет пропуском в рай. Но в раю Иуд нет. Они все попадают в ад", - пишет в Twitter Дмитрий Фёдоров @Dmitriy0709.
"И как деньги закончатся, вернётся Максим Покровский в Россию гастролировать, снимая бабло на деградирующих", - предсказывает Vladimir_K @volna_kvv.
Некоторые же обращают внимание на тот момент, что многие перебежчики из России на Запад внезапно начинают говорить о своей стране гадости. И задали Покровскому в ответ логичный вопрос о "приёмке" ему подобных на Западе граждан России.
"Ну вот почему, как только они уедут жить на Запад, так начинают лить грязь на русских и Россию? Это что, непременное условие их проживания там?" - недоумевает Татьяна @F3EAI2eQHT3G8rP.
"Если сразу по приезде в США так не заявишь - житья не будет. Система опознавания "свой-чужой" должна отреагировать", - иронизирует Рефлекс @re_fleks.
Фото: скриншот twitter/re_fleks
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