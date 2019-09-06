|
"Только так удалось избежать восстания": Эксперт на примере Англии показал, как четырехдневка может спасти от народных волнений
06 сентября 2019, 01:24 • 22 • Политика
Руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов на примере Англии показал, что четырёхдневная рабочая неделя может спасти от народных волнений. В 1848 году британцы в условиях сильной нестабильности и бушующих в мире общественных "взрывов" впервые решили пойти на сокращение рабочего времени: "Только так удалось избежать восстания".
Колташов напомнил, что в принципе является сторонником рабочей недели при условии, что правительство сократит не только дни, но и часы, отведенные для труда. Он считает, что такая мера вполне способна нивелировать грядущие последствия пенсионной реформы.
В беседе с корреспондентом телеканала Царьград эксперт отметил, что одной из предпосылок для введения сокращенной рабочей недели может быть безработица в стране. "Сокращение рабочей недели обычно происходит в кризис. Когда ситуация экономическая нехорошая, и нужно что-то сделать".
Колташов привел исторический пример – впервые сократили рабочую неделю в Англии, в 1848 году. Тогда британский парламент уменьшил время, отводимое людям для труда. "И это было положительно воспринято рабочим классом, и на экономике положительно отразилось. Англия была, наверное, единственной страной в Европе, где в этот год не было восстания", - констатирует экономист.
Он также отмечает, что три выходных дня в неделю едва ли будут поощрять пьянство, как говорят сейчас некоторые. "Тот, кто хочет работать от роддома до гробовой доски и не иметь выходных, кому деньги важнее всего или кто действительно очень беден, они, конечно, будут работать всё это время. Но у большого количества людей появится возможность для развития", - полагает эксперт.
По его мнению, люди скорее начнут посвящать освободившееся время для путешествий, кратковременных туров и активного отдыха. "У нас есть 10-дневные каникулы зимой, есть майские праздники – это очень хорошо отражается на рынке", - напоминает Колташов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2019, 03:54
|
03 сентября 2019, 05:09
|
31 августа 2019, 02:09
|
04 сентября 2019, 03:54
|
31 августа 2019, 21:54
|
03 сентября 2019, 08:24
|
05 сентября 2019, 05:54