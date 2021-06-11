"Только силой": Сурков выступил за возвращение Украины

Бывший помощник президента России Владислав Сурков выступил за возвращение Незалежной силой. При этом он пояснил, что бывает не только военная сила. "Есть сила, так называемая, мягкая", - указал он.

Владислав Сурков в интервью журналистам рассказал, что мир уже устает от украинских проблем. Об этом Москва предупреждала и раньше. "И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию", - заявил он в интервью для проекта Wargonzo.

По мнению Суркова, Украину можно вернуть только силой. При этом, относительно самого термина он выразился образно. Чиновник, ранее работавший на украинском и донбасском направлениях, указал, что сила бывает разная.

"Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая", - пояснил он.

Кроме того, существует так называемая мягкая сила, а также сила экономического влияния, политического влияния.

Очевидно, что разговор с политиком был интересным. Впрочем, детальнее о том, что говорил Владислав Сурков, авторы интервью пообещали рассказать уже в субботу.