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"Только силой": Сурков выступил за возвращение Украины

11 июня 2021, 17:15  •  260 • Политика
Бывший помощник президента России Владислав Сурков выступил за возвращение Незалежной силой. При этом он пояснил, что бывает не только военная сила. "Есть сила, так называемая, мягкая", - указал он.
Владислав Сурков в интервью журналистам рассказал, что мир уже устает от украинских проблем. Об этом Москва предупреждала и раньше. "И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию", - заявил он в интервью для проекта Wargonzo.
По мнению Суркова, Украину можно вернуть только силой. При этом, относительно самого термина он выразился образно. Чиновник, ранее работавший на украинском и донбасском направлениях, указал, что сила бывает разная.
"Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая", - пояснил он.
Кроме того, существует так называемая мягкая сила, а также сила экономического влияния, политического влияния.
Очевидно, что разговор с политиком был интересным. Впрочем, детальнее о том, что говорил Владислав Сурков, авторы интервью пообещали рассказать уже в субботу.

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