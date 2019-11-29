"Только с согласия": КС запретил "принудиловку" на работе

В России работодатель не имеет права навязывать своим работникам дополнительные трудовые функции и увольнять людей с работы за отказ их выполнять. Такое решение принял в четверг 28 ноября Конституционный суд России. Информация была размещена на сайте КС.

Поводом для разбирательства послужило обращение гражданина Андрея Хмелевских, поданное ещё летом 2016 года. Мужчина сообщил, что работал профсоюзным правовым инспектором труда. Во время устройства на работу он согласился также исполнять обязанности технического инспектора труда за доплату, спустя полтора года решил отказаться от совместительства. В ответ работодатель изменил должностную инструкцию правового инспектора труда, добавив в неё обязанности технического инспектора. Когда Хмелевских выступил с протестом, его уволили.

В постановлении Конституционного суда говорится, что трудовая функция может быть изменена только с согласия работника и на согласованных с ним условиях. Кроме того, за выполнение дополнительной работы полагается доплата.

Отмечается, что функции правовых и технических инспекторов труда не идентичны, и произвольное объединение их должностных обязанностей не предполагается. Единые права профсоюзных инспекторов также не допускают и увольнения в случае отказа от выполнения этих обязанностей, подчёркивается в решении суда.