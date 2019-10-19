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"Только просьба о помиловании": В Сети язвительно указали Горбачёву, о чём ему следовало бы просить Путина

19 октября 2019, 15:54  •  36 • Политика
Пользователи Сети бурно отреагировали на заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что он изредка пишет президенту России Владимиру Путину. Про содержание своих писем Горбачёв умолчал, однако отметил, что в "советчики" не навязывается. Пользователи пристыдили политика, напомнив о его президентстве и отметив, что его письма Путину уместны только в одном случае - если в них будет содержаться просьба о помиловании.
В Facebook многие пользователи весьма негативно отреагировали на заявление Горбачёва. Так, на страничке "РИА Новости" в социальной сети Джасур Мансурович пожелал Михаилу Сергеевичу крепкого здоровья, язвительно заметив, что Горбачёву "нужно дожить до суда".
"Все "прелести" всеобщего дефицита, унижающего человеческое достоинство, и тотального вранья", - вспоминает времена при Горбачёве Байзет Гутте.
"Заткнулся бы уже советчик, один из самых плохих руководителей даёт совет самому лучшему президенту", - пишет Валентина Хильдебрандт.
В свою очередь Нина Нинуля удивляется, неужели Горбачёв мнит себя "великим руководителем"? И напоминает, как первый президент СССР "вогнал государство в болото", из которого страна выбирается до сих пор.
"Уж сидел бы себе и помалкивал, может быть, и забыли бы о его существовании, а он ещё думает, что может обращаться - и к кому, Путину, которому он и в подмётки не годится. В одном случае у Горбачёва была бы возможность обратиться к президенту, - это просьба о помиловании", - категорично отмечает Нинуля, добавляя, что для этого экс-президенту необходимо оказаться в казематах. Пока же, по её словам, он может только "благодарить Бога", поскольку от народа благодарности ему не дождаться.

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