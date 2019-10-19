"Только просьба о помиловании": В Сети язвительно указали Горбачёву, о чём ему следовало бы просить Путина

В Facebook многие пользователи весьма негативно отреагировали на заявление Горбачёва. Так, на страничке "РИА Новости" в социальной сети Джасур Мансурович пожелал Михаилу Сергеевичу крепкого здоровья, язвительно заметив, что Горбачёву "нужно дожить до суда".

"Все "прелести" всеобщего дефицита, унижающего человеческое достоинство, и тотального вранья", - вспоминает времена при Горбачёве Байзет Гутте.

"Заткнулся бы уже советчик, один из самых плохих руководителей даёт совет самому лучшему президенту", - пишет Валентина Хильдебрандт.

В свою очередь Нина Нинуля удивляется, неужели Горбачёв мнит себя "великим руководителем"? И напоминает, как первый президент СССР "вогнал государство в болото", из которого страна выбирается до сих пор.

"Уж сидел бы себе и помалкивал, может быть, и забыли бы о его существовании, а он ещё думает, что может обращаться - и к кому, Путину, которому он и в подмётки не годится. В одном случае у Горбачёва была бы возможность обратиться к президенту, - это просьба о помиловании", - категорично отмечает Нинуля, добавляя, что для этого экс-президенту необходимо оказаться в казематах. Пока же, по её словам, он может только "благодарить Бога", поскольку от народа благодарности ему не дождаться.