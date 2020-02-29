|
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
29 февраля 2020, 22:09 • 225 • Политика
Политический эксперт Яков Кедми прокомментировал конфликт в Идлибе и объяснил, как России в сложившейся ситуации урезонить Турцию, высказав уверенность в том, что Эрдоган с нами воевать не будет. По мнению эксперта, помогут угрозы в духе "и только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух".
Обострившийся конфликт в зоне сирийского Идлиба прокомментировал израильский политический эксперт Яков Кедми. Он высказал мнение о том, что Анкара действует "наглым и провокационным" методом в своём противостоянии с сирийской армией.
И именно Москва может приструнить Анкару, пока ситуация не доведена до крайности.
Эксперт подсказал, как именно Россия может урезонить Турцию, отметив, что воевать с нами турки не будут. Можно попробовать действовать угрозами.
"Сказать, чтобы убирался. А не уберёшься - мы атакуем террористов, - заявил Кедми в эфире интернет-канала Iton. - И только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух. Только попробуйте помочь им".
Как считает политический эксперт, иначе поступать с Анкарой и нельзя. В противном случае, без вмешательства России, есть риск, что Эрдоган может довести дело до "кровавой бани", пишет РИА ФАН.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2020, 10:09
|
25 февраля 2020, 01:09
|
25 февраля 2020, 10:54
|
23 февраля 2020, 03:39
|
26 февраля 2020, 03:09
|
24 февраля 2020, 12:09
|
24 февраля 2020, 08:54