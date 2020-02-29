"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию

Обострившийся конфликт в зоне сирийского Идлиба прокомментировал израильский политический эксперт Яков Кедми. Он высказал мнение о том, что Анкара действует "наглым и провокационным" методом в своём противостоянии с сирийской армией.

И именно Москва может приструнить Анкару, пока ситуация не доведена до крайности.

Эксперт подсказал, как именно Россия может урезонить Турцию, отметив, что воевать с нами турки не будут. Можно попробовать действовать угрозами.

"Сказать, чтобы убирался. А не уберёшься - мы атакуем террористов, - заявил Кедми в эфире интернет-канала Iton. - И только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух. Только попробуйте помочь им".

Как считает политический эксперт, иначе поступать с Анкарой и нельзя. В противном случае, без вмешательства России, есть риск, что Эрдоган может довести дело до "кровавой бани", пишет РИА ФАН.