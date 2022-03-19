"Только под угрозой смерти": Экс-президент Чехии отказался вернуть русскую награду

Вацлав Клаус резко высказался против русофобии, которая всё больше захватывает Европу

Вацлав Клаус, который был президентом Чехии в течение 10 лет (с 2003 по 2013 годы), отказался вернуть медаль Пушкина – государственную награду России, которую он был удостоен в 2007 году. В своём интервью газете "Лидове новины", которое увидело свет в субботу, 19 марта, политик осудил проявившуюся на фоне происходящего на Украине русофобию.

"Отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи", - твёрдо заявил чешский политик (цитата по ТАСС).

По его словам, заставить его отказаться от полученной 15 лет назад награды могла бы "только угроза смерти".

Высказался Клаус и по проблеме украинских беженцев. Он предположил, что затраты бюджета Чехии на помощь этим людям превысят расходы на борьбу с коронавирусом.