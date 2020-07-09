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"Только от президента": Лукашенко заявил о задержании российских агентов ГРУ
09 июля 2020, 21:00 • 137 • Политика
Журналист Пётр Петровский сообщил, что на встрече с журналистами Лукашенко рассказал о задержании четырёх сотрудников ГРУ России. "Только от президента", - пишет журналист.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл 5-часовую встречу с журналистами, на которой якобы рассказал о задержании четырёх сотрудников ГРУ России. Об этом пишет журналист Пётр Петровский на своей странице в Facebook.
Официальной информации о задержании пока нет.
Фото: скриншот facebook.com/piotra.piatrouski
Обновлено: Журналист Петр Петровский позднее сообщил, что информация о задержании сотрудников ГРУ - это шутка. По его словам, он так проверял СМИ на прочность. "Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит", - подчеркнул журналист.
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