"Только от президента": Лукашенко заявил о задержании российских агентов ГРУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл 5-часовую встречу с журналистами, на которой якобы рассказал о задержании четырёх сотрудников ГРУ России. Об этом пишет журналист Пётр Петровский на своей странице в Facebook.

"Только от президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси", - написал он в соцсети.

Официальной информации о задержании пока нет.

Фото: скриншот facebook.com/piotra.piatrouski

Обновлено: Журналист Петр Петровский позднее сообщил, что информация о задержании сотрудников ГРУ - это шутка. По его словам, он так проверял СМИ на прочность. "Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит", - подчеркнул журналист.