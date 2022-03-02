"Только не сбегайте": Кадыров пообещал "покончить разом" со всеми нацистами Украины

Рамзан Кадыров выложил видео с марширующими чеченскими солдатами. Пообещал "покончить за раз с нациками, бандеровцами и шайтанами".

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с Украины и пообещал украинским нацистам, что скоро за ними всеми придут. Ролик можно посмотреть в Telegram-канале чеченского лидера.

На кадрах видно марширующую колонну военнослужащих из Чечни. Все в полной боевой нагрузке и с оружием. Проходя мимо оператора, некоторые солдаты выкрикивают слова в поддержку главы Чечни. Ролик длится почти две минуты, а проходящие мимо солдаты так и не заканчиваются.

Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз!

- написал под видео Кадыров.

Напомним, что места высадки чеченских военных на Украине намеренно не раскрываются. Украинские нацисты могут ждать появления бойцов из Чечни в любой точке Украины.