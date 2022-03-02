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"Только не сбегайте": Кадыров пообещал "покончить разом" со всеми нацистами Украины
02 марта 2022, 00:05 • 114 • Политика
Рамзан Кадыров выложил видео с марширующими чеченскими солдатами. Пообещал "покончить за раз с нациками, бандеровцами и шайтанами".
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с Украины и пообещал украинским нацистам, что скоро за ними всеми придут. Ролик можно посмотреть в Telegram-канале чеченского лидера.
На кадрах видно марширующую колонну военнослужащих из Чечни. Все в полной боевой нагрузке и с оружием. Проходя мимо оператора, некоторые солдаты выкрикивают слова в поддержку главы Чечни. Ролик длится почти две минуты, а проходящие мимо солдаты так и не заканчиваются.
- написал под видео Кадыров.
Напомним, что места высадки чеченских военных на Украине намеренно не раскрываются. Украинские нацисты могут ждать появления бойцов из Чечни в любой точке Украины.
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