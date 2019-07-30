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"Только нам решать, как дальше жить": Поклонская ответила "постпреду" Зеленского в Крыму

30 июля 2019, 19:39  •  56 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила "постпреду президента Украины в Крыму" Антону Кориневичу на заявление о том, что Киев может инициировать переговоры по Крыму в составе России, Украины, Германии, Франции, Турции и США. По словам Поклонской, в таком формате стоило бы обсудить причины и последствия госпереворота на Украине в 2014 году, а не волеизъявление крымчан на референдуме, легитимность которого не может ставиться под сомнение.
Поклонская напомнила, что волеизъявление крымчан в марте 2014 года соответствует Уставу ООН и иным международным и национальным документам, поэтому для таких переговоров нет самого предмета.
Вместо этого следует обсудить в международном формате государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, а также захват власти вооруженным путем, считает она. Поклонская напомнила, что голосование жителей полуострова стало ответом на события в Киеве.
"Возможно, тогда до далеких заокеанских партнеров наконец дойдет, что крымчане реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение", - заявила она. По словам Поклонской, тем самым жители Крыма защищали свое право на жизнь, здоровье и свободу, а также основополагающие общечеловеческие ценности.
"Только нам решать, как дальше жить, а не кому-то из-за океана", - подчеркнула политик в заключение.

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