"Только нам решать, как дальше жить": Поклонская ответила "постпреду" Зеленского в Крыму

Поклонская напомнила, что волеизъявление крымчан в марте 2014 года соответствует Уставу ООН и иным международным и национальным документам, поэтому для таких переговоров нет самого предмета.

Вместо этого следует обсудить в международном формате государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, а также захват власти вооруженным путем, считает она. Поклонская напомнила, что голосование жителей полуострова стало ответом на события в Киеве.

"Возможно, тогда до далеких заокеанских партнеров наконец дойдет, что крымчане реализовали свое неотъемлемое право на самоопределение", - заявила она. По словам Поклонской, тем самым жители Крыма защищали свое право на жизнь, здоровье и свободу, а также основополагающие общечеловеческие ценности.

"Только нам решать, как дальше жить, а не кому-то из-за океана", - подчеркнула политик в заключение.