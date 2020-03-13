"Только молча, по-гозмановски косили глазами": Делягин о реакции либералов на его слова о коронавирусе

Политолог и экономист Михаил Делягин рассказал о реакции либералов на его выступление по поводу эпидемии коронавируса. По его словам, многим поплохело после его слов о Китае.

Речь идёт о выступлении Делягина на Первом канале. Эксперт дал свой комментарий по поводу того, каким образом нужно бороться с новой болезнью. Делягин призвал ориентироваться на Китай, который назвал гордостью человечества.

"Вряд ли операторы показали, как перекосило на этих словах либералов, - но ответить им было нечего. Только молча, по-гозмановски косили глазами", - написал эксперт в своём Telegram-канале "DELYAGIN's special".

Напомним, что в Китае вспышка коронавируса уже идёт на спад. Несмотря на то что каждый день выявляются новые случаи заражения, их уже далеко не так много, как было ещё буквально пару недель назад. Из 80 тысяч инфицированных выздоровели почти 80%.

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что с вирусом удастся полностью справиться уже к июню 2020 года. При этом он отметил, что если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше.