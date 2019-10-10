"Только менять целиком": Даже Шойгу не сможет улучшить правительство России - Вассерман

Напомним, в ходе закрытой части Сергей Шойгу отчитал командиров, упрекнув их в "бестолковых совещаниях с подчиненными, которые длятся до полуночи. По мнению Вассермана, представить подобное в экономическом блоке правительства Российской Федерации во главе с премьером просто невозможно.

"По ряду серьезных исторических причин кабмин в основном руководствуется теориями, опирающимися на веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Силовой блок во главе с президентом хотя тоже подвержен этой вере, но в значительно меньшей степени. Соответственно, Шойгу, как человек из силового ведомства, может спрашивать со своих подчиненных всерьез. А в экономическом блоке это, в общем-то, не принято. Ибо там свобода личности, в том числе и личности любого сотрудника этого самого экономического блока, ценится несравненно выше, чем служебные обязанности, поскольку это обязанности не перед личностью, а именно перед обществом. Так что мы наблюдаем сейчас одно из практических последствий теоретических расхождений. Не скрою, я сам лет 15 тоже был горячим приверженцем этой веры. И даже когда в ней разочаровался, мне понадобилось еще лет шесть-семь на то, чтобы понять, почему эта вера гарантированно приводит к рекомендациям и решениям, несовместимым с жизнью", - подчеркнул Вассерман.

Поломать либеральную систему принципов правительства можно, только поменяв его целиком, считает эксперт.

"Не только самих министров, но и весь аппарат министерств. Всех, кто так или иначе участвует в подготовке решений. Это дело, в принципе, возможное, судя по моему опыту, можно переобучиться даже самостоятельно. Но очень трудоемкое. А главное, надо понимать, что и зачем делать. Поэтому, даже если бы Шойгу стал премьером, ему бы понадобилось очень много действовать, причем действовать на основе серьезных теоретических обоснований, в данный момент, боюсь, мало кому в правительстве известных. Надо сказать, что, хотя у меня есть теоретические статьи, где объясняется, какие именно теории и почему оказываются гарантированно пагубны, я не думаю, что в правительстве есть хоть один человек, знакомый с этими статьями. Ну, понятно, не я один об этом пишу. Я себя беру просто в качестве доступного примера. То есть, боюсь, что даже в случае смены главы правительства понадобится еще очень много теоретической исследовательской работы и проистекающей из нее практики, чтобы привести экономический блок правительства в сколько-нибудь дееспособное состояние", - отмечает эксперт.

Кого бы сегодня ни поставили премьер-министром, ничего не изменится к лучшему, уверен Вассерман.

"Если просто поставить человека и сказать: давай работай - последствия гарантированно будут неутешительные. Нужна именно теоретическая работа. То есть нужно не просто поставить свежего человека, но еще и дать ему соответствующих теоретиков в качестве помощников и советников. Если вас интересует, смогу ли я быть таким помощником и советником – смогу, но ни в коем случае не единственным помощником", - оговорился Вассерман.

Из тех, кто на виду, эксперт посоветовал бы взять в правительство экономиста Михаила Хазина.

"Это человек, имеющий серьезную аппаратную работу. И понимающий, каким образом стыковать практику с теорией", - отметил Вассерман.