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"Только менять целиком": Даже Шойгу не сможет улучшить правительство России - Вассерман
10 октября 2019, 01:09 • 70 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал Царьграду "разбор полетов", который устроил вчера на закрытой части селекторного совещания глава Минобороны Шойгу, раскритиковав своих генералов за несоблюдение регламента рабочего времени. Поломать либеральную систему принципов правительства можно, только поменяв его целиком, считает эксперт.
Напомним, в ходе закрытой части Сергей Шойгу отчитал командиров, упрекнув их в "бестолковых совещаниях с подчиненными, которые длятся до полуночи. По мнению Вассермана, представить подобное в экономическом блоке правительства Российской Федерации во главе с премьером просто невозможно.
"По ряду серьезных исторических причин кабмин в основном руководствуется теориями, опирающимися на веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Силовой блок во главе с президентом хотя тоже подвержен этой вере, но в значительно меньшей степени. Соответственно, Шойгу, как человек из силового ведомства, может спрашивать со своих подчиненных всерьез. А в экономическом блоке это, в общем-то, не принято. Ибо там свобода личности, в том числе и личности любого сотрудника этого самого экономического блока, ценится несравненно выше, чем служебные обязанности, поскольку это обязанности не перед личностью, а именно перед обществом. Так что мы наблюдаем сейчас одно из практических последствий теоретических расхождений. Не скрою, я сам лет 15 тоже был горячим приверженцем этой веры. И даже когда в ней разочаровался, мне понадобилось еще лет шесть-семь на то, чтобы понять, почему эта вера гарантированно приводит к рекомендациям и решениям, несовместимым с жизнью", - подчеркнул Вассерман.
Поломать либеральную систему принципов правительства можно, только поменяв его целиком, считает эксперт.
"Не только самих министров, но и весь аппарат министерств. Всех, кто так или иначе участвует в подготовке решений. Это дело, в принципе, возможное, судя по моему опыту, можно переобучиться даже самостоятельно. Но очень трудоемкое. А главное, надо понимать, что и зачем делать. Поэтому, даже если бы Шойгу стал премьером, ему бы понадобилось очень много действовать, причем действовать на основе серьезных теоретических обоснований, в данный момент, боюсь, мало кому в правительстве известных. Надо сказать, что, хотя у меня есть теоретические статьи, где объясняется, какие именно теории и почему оказываются гарантированно пагубны, я не думаю, что в правительстве есть хоть один человек, знакомый с этими статьями. Ну, понятно, не я один об этом пишу. Я себя беру просто в качестве доступного примера. То есть, боюсь, что даже в случае смены главы правительства понадобится еще очень много теоретической исследовательской работы и проистекающей из нее практики, чтобы привести экономический блок правительства в сколько-нибудь дееспособное состояние", - отмечает эксперт.
Кого бы сегодня ни поставили премьер-министром, ничего не изменится к лучшему, уверен Вассерман.
"Если просто поставить человека и сказать: давай работай - последствия гарантированно будут неутешительные. Нужна именно теоретическая работа. То есть нужно не просто поставить свежего человека, но еще и дать ему соответствующих теоретиков в качестве помощников и советников. Если вас интересует, смогу ли я быть таким помощником и советником – смогу, но ни в коем случае не единственным помощником", - оговорился Вассерман.
Из тех, кто на виду, эксперт посоветовал бы взять в правительство экономиста Михаила Хазина.
"Это человек, имеющий серьезную аппаратную работу. И понимающий, каким образом стыковать практику с теорией", - отметил Вассерман.
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