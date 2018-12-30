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"Только кулуарно и в частных беседах": На Украине боятся признать потери после разрыва отношений с Россией — эксперт

30 декабря 2018, 19:39  •  185 • Политика
Многие украинские политики осознают, что страна несет колоссальные экономические потери после ухудшения отношений с Россией, но признаться в этом из-за личной безопасности могут "только кулуарно и в частных беседах", заявил политолог Владимир Киреев.
Политолог Владимир Киреев прокомментировал заявление украинского вице-премьера Украины Владимира Семиноженко об огромных потерях Украины, исчисляемых сотнями миллионов долларов, после блокады Крыма. В беседе с "Невскими новостями" эксперт отметил, что подобное высказывание звучит трезво, потому что для развития экономики Украины ей необходимо восстановление связей с Крымом, Донбассом и Россией в целом. Только благодаря сотрудничеству с Россией, по словам Киреева, Украина может "нормализовать качество жизни".
Однако, по словам эксперта, киевский режим будет рассматривать любое заявление о необходимости нормализации отношений с Россией как предательство. "Украинское общественное сознание предельно отмобилизовано на решение вопросов выживания соответствующей украинской идеологии", - отметил Киреев, подчеркнув, что внутри такой политической системы вряд ли появится голос, призывающий к улучшению отношений с Москвой. Тем не менее, по мнению эксперта, на Украине все же есть альтернативные точки зрения, но люди из соображений личной безопасности боятся их высказывать.
"Большинство понимают, что Запад ничего не дает, интеграции с Западом не происходит", - заявил политолог, отметив, что на Украине начали понимать, что Россия является единственным надежным торгово-экономическим партнером для них, и заменить ее не получится ни у какой западной страны. Однако открыто сказать об этом никто, по словам Киреева, не решится. "Только кулуарно и в частных беседах могут негодовать, что бандеровцы, либералы довели страну до крайнего кризиса", - сообщил эксперт, напомнив, что как только дело касается публичных выступлений, то все недовольные украинским режимом начинают его поддерживать.

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