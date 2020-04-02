"Только дурак может это скрывать": Как изменилась работа Госдумы. Мнение Третьякова

Как считает политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, сейчас наступили форс-мажорные обстоятельства, которые скорректировали в том числе и работу Госдумы. В частности, депутаты занимаются принятием срочных законов, касающихся мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы же не можем игнорировать то, что в Италии чуть ли не под тысячу смертей каждый день. Градус в обществе очень высок. Плюс теперь уже много личных на сей счёт впечатлений у людей - знакомый заболел и так далее. Подтверждается этим. Поэтому сейчас форс-мажор идёт. Я абсолютно не удовлетворён социальной политикой российских правительств все последние годы. Могу претензии выставить, список из 125 пунктов. Но сейчас, когда и Дума собирается только на чрезвычайные заседания, какие претензии могут быть относительно того, что не рассматриваются какие-то более долгосрочные социальные вопросы?" - заметил эксперт.

По его словам, он не очень верит экономистам, поскольку их прогнозы сбываются реже, чем предсказания синоптиков, однако есть впечатление, что сейчас будет "гигантский спад" в мировом производстве, в мировой экономике, включая и Россию.

"Какие сейчас могут быть долгосрочные социальные программы, пока страна наша и мир не вышли из этой ситуации, когда обстановка более или менее не стабилизировалась и не определилась. Так что в этом смысле у меня сейчас претензий к работе администрации президента и подчинённых ей Думе и Совету Федерации нет. Ясное дело, что все импульсы у нас идут из администрации президента, это совершенно очевидно. И только дурак там или соответствующий чиновник может это скрывать. Так что в данном случае всё правильно", - подчеркнул Третьяков.