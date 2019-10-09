"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту граждан России за распространение запрещённой информации. Однако источник в Минкомсвязи утверждает, что данный проект технически нереализуем.

Речь идёт о законопроекте, который утром во вторник, 8 октября, внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документ предусматривает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты, если в сообщениях имеется запрещённая в России информация.

Он считает, что данная законодательная инициатива представляет опасность, так как дискредитирует власть в глазах граждан. Кроме того, даже если проект удастся каким-то образом воплотить, это приведёт к тому, что российские пользователи просто массово перейдут на сервисы и скачают VPN.