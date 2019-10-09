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"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым
09 октября 2019, 05:39 • 26 • Политика
Разработан закон о блокировке электронной почты граждан России, а также пользователей мессенджеров. Законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически нереализуем, утверждает источник в Минкомсвязи.
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту граждан России за распространение запрещённой информации. Однако источник в Минкомсвязи утверждает, что данный проект технически нереализуем.
Речь идёт о законопроекте, который утром во вторник, 8 октября, внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документ предусматривает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты, если в сообщениях имеется запрещённая в России информация.
Он считает, что данная законодательная инициатива представляет опасность, так как дискредитирует власть в глазах граждан. Кроме того, даже если проект удастся каким-то образом воплотить, это приведёт к тому, что российские пользователи просто массово перейдут на сервисы и скачают VPN.
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