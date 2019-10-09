Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме жестко заявили об ограблении пенсионеров
Обед с гвоздями и плевки в лицо: Как издеваются над российскими девушками за руб...
Слепая зона: что известно о сообщениях по поводу выхода США из Договора по откры...
Подарил нормальную жизнь: Король Швеции "исключил" из принцев сразу пя...
Главная / Политика

"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым

09 октября 2019, 05:39  •  26 • Политика
Разработан закон о блокировке электронной почты граждан России, а также пользователей мессенджеров. Законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически нереализуем, утверждает источник в Минкомсвязи.
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту граждан России за распространение запрещённой информации. Однако источник в Минкомсвязи утверждает, что данный проект технически нереализуем.
Речь идёт о законопроекте, который утром во вторник, 8 октября, внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документ предусматривает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты, если в сообщениях имеется запрещённая в России информация.
Он считает, что данная законодательная инициатива представляет опасность, так как дискредитирует власть в глазах граждан. Кроме того, даже если проект удастся каким-то образом воплотить, это приведёт к тому, что российские пользователи просто массово перейдут на сервисы и скачают VPN.
"Мы считаем, что очень опасно выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан", - сказал источник в Минкомсвязи России в беседе с ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 13:24
"Окончательно останутся без чипсов ради революции": Полицейские Москвы требуют от Навального и Ко 18 млн - СМИ
09 октября 2019, 02:24
"Нужен допинг, своей дури уже не хватает": Зачем партия Зеленского хочет легализовать наркотики на Украине
09 октября 2019, 02:24
Валюте США прописали не крах, а выдавливание: Россия и Турция расширяют кампанию по дедолларизации
09 октября 2019, 02:24
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
08 октября 2019, 23:09
"Голодовку опять объяви": Подписчики Соболь подсказали ей способ избежать новых исков МВД
08 октября 2019, 16:39
Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pais
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 02:24
Лесные пожары губят дома и заставляют людей спасаться бегством. И это не Россия
09 октября 2019, 02:24
Верните все обратно: Сотни трансгендеров в Великобритании пожалели о смене пола
09 октября 2019, 02:24
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
09 октября 2019, 02:24
Не жалко ни себя, ни своих детей, а к власти придут олигархи: Делягин расписал план М...
09 октября 2019, 02:24
"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.