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"Только через мой труп": Президент Белоруссии Лукашенко объявил об очень серьёзном решении

17 апреля 2021, 18:00  •  172 • Политика
Александр Лукашенко анонсировал самое важное решение, которое ему предстоит принять на посту президента. "Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции) ничего не получится", - сказал глава Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время им будет принято "одно из принципиальных решений". Его слова передаёт БелТА.
Лукашенко не стал раскрывать интригу и уточнять, что это за решение. Однако он намекнул, что, вероятнее всего, это будет президентский декрет. Также глава Белоруссии отметил, что это как-то касается белорусской оппозиции.
В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно,
- сказал Лукашенко.
Он добавил, что не позволит спонсируемой из-за рубежа белорусской оппозиции исполнить свой план. Лукашенко выразил уверенность, что, даже когда его не станет, у оппозиционеров ничего не выйдет.
Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции) ничего не получится,
- подчеркнул президент Белоруссии.
Напомним, с августа 2020 года в Белоруссии проходят протесты оппозиции. Однако после побега оппозиционных лидеров за рубеж протестное движение в республике значительно ослабело.

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