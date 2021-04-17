"Только через мой труп": Президент Белоруссии Лукашенко объявил об очень серьёзном решении

Александр Лукашенко анонсировал самое важное решение, которое ему предстоит принять на посту президента. "Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции) ничего не получится", - сказал глава Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время им будет принято "одно из принципиальных решений". Его слова передаёт БелТА.

Лукашенко не стал раскрывать интригу и уточнять, что это за решение. Однако он намекнул, что, вероятнее всего, это будет президентский декрет. Также глава Белоруссии отметил, что это как-то касается белорусской оппозиции.

В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно,

- сказал Лукашенко.

Он добавил, что не позволит спонсируемой из-за рубежа белорусской оппозиции исполнить свой план. Лукашенко выразил уверенность, что, даже когда его не станет, у оппозиционеров ничего не выйдет.

Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции) ничего не получится,

- подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, с августа 2020 года в Белоруссии проходят протесты оппозиции. Однако после побега оппозиционных лидеров за рубеж протестное движение в республике значительно ослабело.