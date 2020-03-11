Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианос...
Путин объявил большую нефтяную войну (Telegram. Обзор)
"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и...
Главная / Политика

"Только через много лет правда раскроется": Вассерман о поправке Терешковой и обнулении президентских сроков

11 марта 2020, 20:35  •  69 • Политика
Анатолий Вассерман в беседе с Царьградом говорил о так называемой поправке Терешковой и обнулении президентских сроков. Манёвр, как известно, дал возможность Путину баллотироваться на новый срок. Вассерман считает, что условия генерации этой поправки пока останутся тайной. "Только через много лет правда раскроется", - отметил собеседник Царьграда.
Накануне депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила дать возможность президенту России Владимиру Путину оставаться в должности главы страны и после 2024 года. Путин выступил в Госдуме и пояснил, при каких обстоятельствах он мог бы пойти на такой шаг. Глава страны согласен на обнуление президентских сроков, если подобное утвердит Конституционный суд России и примет народ страны. Когда условия будут соблюдены - а это случится не раньше, чем состоится всероссийское голосование, - Путин примет решение о новом сроке. Пока же, отметил президент, остаётся целых четыре года для эффективной работы.
Анатолий Вассерман считает, что Путин может и не воспользоваться этой поправкой. Совершенно неясно, готов ли он к новому сроку.
"Я считаю, новые выборы Владимира Владимировича довольно маловероятны, просто потому, что работа президента - это колоссальная нагрузка. И моральная, и чисто физическая. Не говоря уж ни о чем прочем. На такой работе приходится пропускать через себя столько информации, что времени на сон, как он сам не раз признавался, катастрофически не хватает. А он, между прочим, мой ровесник. Строго говоря, он родился на два месяца и два дня раньше меня, но в таком возрасте это не принципиально. И я, в общем, по своей работе вынужден пропускать через себя очень много информации. И тоже в какой-то мере её обрабатывать. И я по своим ощущениям и по наблюдениям за многими сверстниками полагаю, что к 30-му году у Владимира Владимировича может просто не остаться сил на такой режим работы. А человек он добросовестный, делает всегда всё, что может. И вот именно учёт динамики его работоспособности и может привести его к мысли не пытаться баллотироваться в 24-м году".
Анатолий Вассерман подчеркнул, лично он против искусственного ограничения президентских сроков в России.
"Сами избиратели должны решать, кто им нужен. И, на мой взгляд, никто не вправе решать это за избирателей. Но вот такие чисто практические соображения, на мой взгляд, могут удержать Владимира Владимировича от решения баллотироваться".
Говоря о конкретной поправке Терешковой, Вассерман добавил, что мы можем только гадать, было ли решение Путина импровизацией или продуманным планом, куда выходит и само предложение депутата.
"С одной стороны, сам Владимир Владимирович известен любовью к неожиданным действиям и умением действовать неожиданно и в то же время удачно. С другой стороны, тема, как говорится, бродячая. Очень многие считают, как я, что незачем ставить искусственные препятствия. В конце концов, у политиков, да и у страны в целом, хватает и естественных проблем. Так что это вполне могло быть и импровизацией. И я думаю, что только через много лет правда раскроется, что это на самом деле было".
Наконец, есть совершенно здравая мысль, что быть так называемой "хромой уткой" Путину не захотелось, отметил Вассерман, напомнив, что этот термин используют в США, говоря о политиках, "догуливающих" свой последний срок. Путин, скорее, успокоил политическую элиту, дав себе возможность для манёвра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли ответить на вопросы о своём протесте
11 марта 2020, 11:35
"Нормандский формат" переговоров по Донбассу может измениться: Путин и Медведчук обсудили варианты
11 марта 2020, 05:35
«А там посмотрим»: как Путин оставил возможность выбора себе и всем
11 марта 2020, 14:35
Отвлекли от застрявших американских подлодок? В NORAD рискнули показать только свои самолёты под присмотром русских Ту-142
11 марта 2020, 14:35
Горбачёв отказался говорить правду. Михеев задал логичный вопрос: "Опасно рассказывать?"
11 марта 2020, 01:35
Интрига остаётся? Политолог расшифровал заявление Путина о новом президентском сроке
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись на...
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Рос...
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о &...
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть&q...
11 марта 2020, 03:35
"Додумайтесь сами": Участники пикета против поправки Терешковой не смогли о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
05 марта 2020, 10:35
Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.