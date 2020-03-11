"Только через много лет правда раскроется": Вассерман о поправке Терешковой и обнулении президентских сроков

Накануне депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила дать возможность президенту России Владимиру Путину оставаться в должности главы страны и после 2024 года. Путин выступил в Госдуме и пояснил, при каких обстоятельствах он мог бы пойти на такой шаг. Глава страны согласен на обнуление президентских сроков, если подобное утвердит Конституционный суд России и примет народ страны. Когда условия будут соблюдены - а это случится не раньше, чем состоится всероссийское голосование, - Путин примет решение о новом сроке. Пока же, отметил президент, остаётся целых четыре года для эффективной работы.

Анатолий Вассерман считает, что Путин может и не воспользоваться этой поправкой. Совершенно неясно, готов ли он к новому сроку.

"Я считаю, новые выборы Владимира Владимировича довольно маловероятны, просто потому, что работа президента - это колоссальная нагрузка. И моральная, и чисто физическая. Не говоря уж ни о чем прочем. На такой работе приходится пропускать через себя столько информации, что времени на сон, как он сам не раз признавался, катастрофически не хватает. А он, между прочим, мой ровесник. Строго говоря, он родился на два месяца и два дня раньше меня, но в таком возрасте это не принципиально. И я, в общем, по своей работе вынужден пропускать через себя очень много информации. И тоже в какой-то мере её обрабатывать. И я по своим ощущениям и по наблюдениям за многими сверстниками полагаю, что к 30-му году у Владимира Владимировича может просто не остаться сил на такой режим работы. А человек он добросовестный, делает всегда всё, что может. И вот именно учёт динамики его работоспособности и может привести его к мысли не пытаться баллотироваться в 24-м году".

Анатолий Вассерман подчеркнул, лично он против искусственного ограничения президентских сроков в России.

"Сами избиратели должны решать, кто им нужен. И, на мой взгляд, никто не вправе решать это за избирателей. Но вот такие чисто практические соображения, на мой взгляд, могут удержать Владимира Владимировича от решения баллотироваться".

Говоря о конкретной поправке Терешковой, Вассерман добавил, что мы можем только гадать, было ли решение Путина импровизацией или продуманным планом, куда выходит и само предложение депутата.

"С одной стороны, сам Владимир Владимирович известен любовью к неожиданным действиям и умением действовать неожиданно и в то же время удачно. С другой стороны, тема, как говорится, бродячая. Очень многие считают, как я, что незачем ставить искусственные препятствия. В конце концов, у политиков, да и у страны в целом, хватает и естественных проблем. Так что это вполне могло быть и импровизацией. И я думаю, что только через много лет правда раскроется, что это на самом деле было".

Наконец, есть совершенно здравая мысль, что быть так называемой "хромой уткой" Путину не захотелось, отметил Вассерман, напомнив, что этот термин используют в США, говоря о политиках, "догуливающих" свой последний срок. Путин, скорее, успокоил политическую элиту, дав себе возможность для манёвра.