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"Толкают молодёжь к национализму": В Казахстане снова "зуд переименований городов с русскими названиями"

14 января 2020, 10:39  •  233 • Политика
"Зуд переименований городов с русскими названиями" в Казахстане связан с желанием увести молодёжь в сторону национализма, считает журналистка и блогер Юлия Витязева.
В Казахстане вновь заговорили о необходимости переименования городов с русскими названиями как условии "деколонизации". Соответствующая кампания проходит каждый год в январе, отмечает журналистка и блогер Юлия Витязева.
В минувшем году идею продвигали члены парламентской партии "Ак жол". В нынешнем за дело взялись общественники при поддержке местных властей. Они выдвинули инициативу о переименовании Павлодара. А националисты в соцсетях требуют и Петропавловска.
"Зуд переименований городов с русскими названиями в Казахстане связан с желанием увести молодёжь в сторону национализма", - комментирует Юлия Витязева в Twitter.
"Русские уезжают из Казахстана при малейшей возможности, так как негласно власти их объявили вторым сортом", - пишет в соцсети @koshmann1984.
"Когда они поймут, что русские сохранили культуру, развили, возможно, будет поздно. Их сожрёт глобализация!" - отмечает @netopur.
Напомним, аналогичные процессы происходили на Украине после госпереворота 2014 года. Новая Верховная рада приняла закон о "декоммунизации", по которому были переименованы улицы и города, причём без учёта мнения жителей, а также снесены сотни памятников по всей стране.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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