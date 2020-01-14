"Толкают молодёжь к национализму": В Казахстане снова "зуд переименований городов с русскими названиями"

В Казахстане вновь заговорили о необходимости переименования городов с русскими названиями как условии "деколонизации". Соответствующая кампания проходит каждый год в январе, отмечает журналистка и блогер Юлия Витязева.

В минувшем году идею продвигали члены парламентской партии "Ак жол". В нынешнем за дело взялись общественники при поддержке местных властей. Они выдвинули инициативу о переименовании Павлодара. А националисты в соцсетях требуют и Петропавловска.

"Зуд переименований городов с русскими названиями в Казахстане связан с желанием увести молодёжь в сторону национализма", - комментирует Юлия Витязева в Twitter. "Русские уезжают из Казахстана при малейшей возможности, так как негласно власти их объявили вторым сортом", - пишет в соцсети @koshmann1984. "Когда они поймут, что русские сохранили культуру, развили, возможно, будет поздно. Их сожрёт глобализация!" - отмечает @netopur.

Напомним, аналогичные процессы происходили на Украине после госпереворота 2014 года. Новая Верховная рада приняла закон о "декоммунизации", по которому были переименованы улицы и города, причём без учёта мнения жителей, а также снесены сотни памятников по всей стране.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva