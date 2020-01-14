|
"Толкают молодёжь к национализму": В Казахстане снова "зуд переименований городов с русскими названиями"
14 января 2020, 10:39 • 233 • Политика
"Зуд переименований городов с русскими названиями" в Казахстане связан с желанием увести молодёжь в сторону национализма, считает журналистка и блогер Юлия Витязева.
В Казахстане вновь заговорили о необходимости переименования городов с русскими названиями как условии "деколонизации". Соответствующая кампания проходит каждый год в январе, отмечает журналистка и блогер Юлия Витязева.
В минувшем году идею продвигали члены парламентской партии "Ак жол". В нынешнем за дело взялись общественники при поддержке местных властей. Они выдвинули инициативу о переименовании Павлодара. А националисты в соцсетях требуют и Петропавловска.
Напомним, аналогичные процессы происходили на Украине после госпереворота 2014 года. Новая Верховная рада приняла закон о "декоммунизации", по которому были переименованы улицы и города, причём без учёта мнения жителей, а также снесены сотни памятников по всей стране.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
233
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 09:54
|
13 января 2020, 16:56
|
07 января 2020, 12:54
|
09 января 2020, 13:24
|
11 января 2020, 14:24
|
11 января 2020, 01:24
|
11 января 2020, 01:24