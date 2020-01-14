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"Тогда всё было очень цинично": Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии

14 января 2020, 17:09  •  96 • Политика
Российский журналист и сатирик Виктор Шендерович приравнял Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти в стране пришёл Адольф Гитлер. При этом он считает, что происходящее в современной России не следует сравнивать с советским обществом. "Тогда всё было очень цинично", - заметил журналист.
Известный российский журналист, публицист и сатирик Виктор Шендерович в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter рассказал о том, что "жёстче всего сатирик должен быть со своими, а не с соседями".
На прямой вопрос о том, почему он часто проводит параллель между современной Россией и Германией 1930-х годов, то есть как раз тем самым временем, когда к власти пришёл Адольф Гитлер, Шендерович ответил следующее:
"То, что происходит в современной России, не следует сравнивать с советским обществом, - заявил журналист (цитата по ИноСМИ). - Тогда всё было очень цинично, но у людей не было иллюзий".
А после фактически приравнял Россию к гитлеровской Германии, провокационно заявив, что именно с этим и можно провести параллель. Объясняя свою точку зрения, он заметил, что в Германии 1930-х годов "тоже очень сильно верили в иллюзию, в лидера и в собственное превосходство". Но тут же добавил, что чем искреннее подобная вера народа, тем она опаснее.

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