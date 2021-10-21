"Тогда в чём важность их миссии?!": Главы ОБСЕ умолчали о главном в своём громком заявлении

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид умолчали о главном в своём громком заявлении. Глав ОБСЕ возмутили… жители Донбасса, рассказал официальный представитель ЛНР Родион Мирошник.

В своём Telegram-канале Мирошник отметил, что руководители организации выпустили совместное заявление, в котором осудили жителей Донбасса, которые якобы "вмешиваются" в работу миссии. Большое и громкое заявление пестрело тезисами о том, что представителям ОБСЕ необходим полный и свободный доступ к работе в Донбассе, но умолчали о главном. О том, почему именно жители Донбасса возмущены и пытаются донести это до представителей организации.

Мирошник подчеркнул, что в громком спиче слышны только возмущения ограничениями в деятельности СММ ОБСЕ, "но в их спиче нет даже упоминания о захвате и насилии в отношении действующего сотрудника СЦКК".

"Они призывают устранить все препятствия в деятельности СММ, но не считают нужным требовать выпустить захваченного Киевом заложника", - написал он.

Мирошник обратил внимание на то, что представители ОБСЕ пообещали работать над устранением помех в виде жителей Донбасса в работе ОБСЕ, но не намерены помогать в освобождении незаконно захваченного представителя ЛНР.

"Тогда в чём важность их миссии, если им плевать на жизнь человека в заложниках. Может, именно этим возмущены жители ДНР и ЛНР?" - написал Мирошник.