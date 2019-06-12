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"Тогда и школу надо сносить": В Сети не поняли "декоммунизированной логики" украинцев о генерале Карбышеве
12 июня 2019, 04:54 • 20 • В мире
В Сети не поняли логики, которой руководствуются украинцы при проведении своей декоммунизации. На днях под раздачу попал памятник генералу Карбышеву: его не снесли, но пока плотно замотали полиэтиленом. Тем временем комментаторы напоминают, что учебное заведение построено во времена СССР: "Тогда и школу надо сносить!"
Об очередной гримасе процесса декоммунизации в своем твиттере рассказала журналистка Юлия Витязева. Она выложила фотографию памятника, плотно замотанного полиэтиленом и перемотанного желто-зеленым скотчем.
"Киев. Вот так выглядит памятник генералу Карбышеву возле школы его имени. Снести, видимо, разнарядки не было, но закон о декоммунизации приходится соблюдать. Грустное зрелище", - объяснила Витязева.
Комментаторы резко осудили то, что происходит в Незалежной. Некоторые указали на лицемерие самого процесса: "Смешные эти хохлы. Школа построена еще в СССР. Если уж декоммунизация, то в полной мере - снос памятника вместе со школой".
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