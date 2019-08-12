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"Точно Европа": Украинские нацисты срезали у мужчины русские нашивки с кусками рубахи

12 августа 2019, 19:39  •  17 • В мире
В украинском Хмельницком нацисты срезали у мужчины увиденные ими нашивки с российской символикой вместе с кусками рубахи. "Точно Европа", - саркастически комментирует происходящее в Twitter декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
Как сообщает "РИА Новости", группа украинских экстремистов заметила мужчину с нашивками в одном из кафе Хмельницкого. У мужчины на рубашке были нашивки в виде флага и герба России, серпа и молота и надписи "ОМОН".
Националисты подошли к столику, за которым мужчина сидел со своей спутницей, и начали расспрашивать, где он приобрёл такую рубашку. По словам мужчины, он купил её в Испании и не обратил внимания на нашивки.
Однако нацисты приказали ему снять рубашку, а потом, не дожидаясь этого, стали срезать с неё нашивки ножом. При этом они отрезали от рубахи целые куски.
Фото: twitter.com/v_tretyakov

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