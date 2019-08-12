"Точно Европа": Украинские нацисты срезали у мужчины русские нашивки с кусками рубахи

Как сообщает "РИА Новости", группа украинских экстремистов заметила мужчину с нашивками в одном из кафе Хмельницкого. У мужчины на рубашке были нашивки в виде флага и герба России, серпа и молота и надписи "ОМОН".

Националисты подошли к столику, за которым мужчина сидел со своей спутницей, и начали расспрашивать, где он приобрёл такую рубашку. По словам мужчины, он купил её в Испании и не обратил внимания на нашивки.

Однако нацисты приказали ему снять рубашку, а потом, не дожидаясь этого, стали срезать с неё нашивки ножом. При этом они отрезали от рубахи целые куски.

Фото: twitter.com/v_tretyakov