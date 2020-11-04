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"Точно будет жёстко": Философ Дугин выдал двойной прогноз о результатах выборов в США
04 ноября 2020, 17:50 • 106 • Политика
Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин выдал двойной прогноз о результатах выборов в США. По его мнению, вероятность победить есть и у Дональда Трампа, и у Джозефа Байдена. В одном он уверен наверняка: "Точно будет жёстко".
В прямом эфире, посвящённом американским выборам, который вёл телеканал Царьград, Дугин спрогнозировал, что в случае победы Байдена центральные штаты США будут вынуждать переходить к серьёзным и массовым протестам. Будет ли это длиться четыре года или меньше, зависит от того, сколько просидят демократы у власти.
По мнению эксперта, ситуация очень хрупкая. Если победит Трамп, то протесты начнутся буквально завтра, потому что демократы к этому уже готовы.
"Если побеждает Байден, то протесты будут отложены, но они рано или поздно начнутся", - уверен философ.
Он пожелал, чтобы политики США уже наконец занялись проблемами своей страны.
В случае победы Байдена начнётся новая авантюра, новое вмешательство куда-то. И тогда отвечать придётся всему человечеству.
"Трамп - это человек, из-за которого Америку по-настоящему никто не трогает. Он способ сохранения лица, некое спасение Америки в многополярном мире. Если придёт Байден и демократы, глобалисты попытаются сделать следующий накат, то они получат фронты, противостояния антиглобалистской агрессии во всем мире", - добавил Александр Дугин.
Он считает, что при последнем сценарии ни один из народов не будет нести ответственности за происходящее.
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