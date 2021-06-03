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"То же самое, но…": Экономист сравнил Милохина с Набиуллиной и Силуановым

03 июня 2021, 18:35  •  26 • Политика
Экономист Алексей Лапушкин сравнил Даню Милохина с Эльвирой Набиуллиной и Антоном Силуановым. По его мнению, неоднозначное выступление тиктокера на ПМЭФ-2021 не сильно отличается от ряда заявлений главы ЦБ и министра финансов: "То же самое, но…".
Накануне в Санкт-Петербурге начал работу 24-й Международный экономический форум. На мероприятие были приглашены свыше 5 тысяч гостей, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Среди них оказался и одиозный тиктокер Даня Милохин. Таким образом, ещё даже до начала основных мероприятий форум заставил о себе говорить. Молодой человек выступил на сессии "Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?".
Тиктокер рассказал "много интересного", иронично заметила ведущая "Первого русского". Он пооткровенничал о том, что приобрёл новый чёрный "Майбах", который частично перекрасил в розовый цвет.
Также Милохин признался, что не умеет обращаться с крупными суммами денег и что свои гонорары тратит в основном на одежду и подарки.
Потом блогер попросил лечь участников форума на пол, чтобы снять ролик для TikTok. Его предложение приняли, в итоге среди лежащих оказалась, в частности, телеведущая Ксения Собчак.
Выступление Милохина на ПМЭФ-2021 в эфире программы прокомментировал гость студии - политолог, экономист Алексей Лапушкин:
Мы в течение года обсуждали издевательства над здравым смыслом со стороны финансово-экономического блока правительства, представители которого делают много ярких и, прямо скажем, неоднозначных заявлений. Почему бы не довести эту ситуацию до абсурда и не сделать лицом одной из секций ПМЭФ-2021 Даню Милохина? Чем отличаются, допустим, ряд абсурдных заявлений господина [министра финансов Антона] Силуанова или госпожи [главы ЦБ Эльвиры] Набиуллиной от поведения Дани Милохина? Это то же самое, но возведённое в абсолют.

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