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"То же самое, но…": Экономист сравнил Милохина с Набиуллиной и Силуановым
03 июня 2021, 18:35 • 26 • Политика
Экономист Алексей Лапушкин сравнил Даню Милохина с Эльвирой Набиуллиной и Антоном Силуановым. По его мнению, неоднозначное выступление тиктокера на ПМЭФ-2021 не сильно отличается от ряда заявлений главы ЦБ и министра финансов: "То же самое, но…".
Накануне в Санкт-Петербурге начал работу 24-й Международный экономический форум. На мероприятие были приглашены свыше 5 тысяч гостей, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Среди них оказался и одиозный тиктокер Даня Милохин. Таким образом, ещё даже до начала основных мероприятий форум заставил о себе говорить. Молодой человек выступил на сессии "Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?".
Тиктокер рассказал "много интересного", иронично заметила ведущая "Первого русского". Он пооткровенничал о том, что приобрёл новый чёрный "Майбах", который частично перекрасил в розовый цвет.
Также Милохин признался, что не умеет обращаться с крупными суммами денег и что свои гонорары тратит в основном на одежду и подарки.
Потом блогер попросил лечь участников форума на пол, чтобы снять ролик для TikTok. Его предложение приняли, в итоге среди лежащих оказалась, в частности, телеведущая Ксения Собчак.
Выступление Милохина на ПМЭФ-2021 в эфире программы прокомментировал гость студии - политолог, экономист Алексей Лапушкин:
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