"То же самое, но…": Экономист сравнил Милохина с Набиуллиной и Силуановым

Экономист Алексей Лапушкин сравнил Даню Милохина с Эльвирой Набиуллиной и Антоном Силуановым. По его мнению, неоднозначное выступление тиктокера на ПМЭФ-2021 не сильно отличается от ряда заявлений главы ЦБ и министра финансов: "То же самое, но…".

Накануне в Санкт-Петербурге начал работу 24-й Международный экономический форум. На мероприятие были приглашены свыше 5 тысяч гостей, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".

Среди них оказался и одиозный тиктокер Даня Милохин. Таким образом, ещё даже до начала основных мероприятий форум заставил о себе говорить. Молодой человек выступил на сессии "Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?".

Тиктокер рассказал "много интересного", иронично заметила ведущая "Первого русского". Он пооткровенничал о том, что приобрёл новый чёрный "Майбах", который частично перекрасил в розовый цвет.

Также Милохин признался, что не умеет обращаться с крупными суммами денег и что свои гонорары тратит в основном на одежду и подарки.

Потом блогер попросил лечь участников форума на пол, чтобы снять ролик для TikTok. Его предложение приняли, в итоге среди лежащих оказалась, в частности, телеведущая Ксения Собчак.

Выступление Милохина на ПМЭФ-2021 в эфире программы прокомментировал гость студии - политолог, экономист Алексей Лапушкин: