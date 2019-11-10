"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети

В ходе Киевского международного экономического форума президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, удивившей многих. Фрагмент выступления опубликован на официальной странице офиса украинского лидера в Facebook. Приветствуя гостей форума, Зеленский заявил, что все они приехали в удивительную страну. Ведь именно украинцы создали первый в мире вертолёт, а также подарили всем ракетный двигатель или, например, искусственный спутник Земли. Это далеко не полный перечень украинских изобретений, существующих в голове президента Украины.

Украина - "один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля", сделал вывод Владимир Зеленский.

Прообраз рентгена, компакт-диск, технология электрического трамвая, почтовый индекс - всё это дело рук украинцев, продолжал президент. Украина - это алмаз, требующий огранки, считает Зеленский. Впрочем, и он понимает, что желающих заняться огранкой пока маловато.

Надо сказать, реакция подписчиков Зеленского была разной. Одни искренне говорили, что речь отличная - "он хотя бы старается, а остальные только воровали". Немалая часть пользователей оценили порыв и заявили, что верят в президента. Скептики, напротив, отмечали:

"Полгода уже байки рассказывает. То на мафынке катается, то кушает привселюдно. А из дел пока только отпугивание инвесторов..." - написал Олег Черняк.

"А деньги в офшоры всё текут и текут. Но виноваты, как всегда, ФОПЫ, которые, собаки, не платят налоги", - добавил Владислав Белоновский.

"Так и сказал: будем пилить", - иронизировал Alexander Petrenko.