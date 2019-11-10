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"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети

10 ноября 2019, 00:39  •  41 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что украинцы - авторы самых важных изобретений в мире - например, ракетного двигателя, почтового индекса и первого в истории вертолёта. Поддержали тезисы не все. Так, его же подписчики настаивали: президент больше говорит, чем делает - "то на мафынке катается, то кушает привселюдно". 
В ходе Киевского международного экономического форума президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, удивившей многих. Фрагмент выступления опубликован на официальной странице офиса украинского лидера в Facebook. Приветствуя гостей форума, Зеленский заявил, что все они приехали в удивительную страну. Ведь именно украинцы создали первый в мире вертолёт, а также подарили всем ракетный двигатель или, например, искусственный спутник Земли. Это далеко не полный перечень украинских изобретений, существующих в голове президента Украины.
Украина - "один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля", сделал вывод Владимир Зеленский.
Прообраз рентгена, компакт-диск, технология электрического трамвая, почтовый индекс - всё это дело рук украинцев, продолжал президент. Украина - это алмаз, требующий огранки, считает Зеленский. Впрочем, и он понимает, что желающих заняться огранкой пока маловато.
Надо сказать, реакция подписчиков Зеленского была разной. Одни искренне говорили, что речь отличная - "он хотя бы старается, а остальные только воровали". Немалая часть пользователей оценили порыв и заявили, что верят в президента. Скептики, напротив, отмечали:
"Полгода уже байки рассказывает. То на мафынке катается, то кушает привселюдно. А из дел пока только отпугивание инвесторов..." - написал Олег Черняк.
"А деньги в офшоры всё текут и текут. Но виноваты, как всегда, ФОПЫ, которые, собаки, не платят налоги", - добавил Владислав Белоновский.
"Так и сказал: будем пилить", - иронизировал Alexander Petrenko.
Фото: www.facebook.com/pg/president.gov.ua.

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