"То хакеры, то блокировки": Телеканал из Крыма вновь лишили аккаунта в Instagram

В соцсети Instagram заблокировали аккаунт телеканала "Крым 24".

Аккаунт крымского телеканала "Крым 24" заблокирован в соцсети Instagram.

"Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. То хакеры, то блокировки, но "Крым 24" не сдаётся", - говорится в сообщении телеканала.

В марте 2021 года в соцсети уже частично блокировали аккаунт, однако после требования Роскомнадзора ограничения были сняты, передаёт "РИА Новости".

В "Крыму 24" на время создали резервный аккаунт по адресу https://www.instagram.com/crimea24.tv/. Восстановлением доступа к каналу занимаются технические специалисты. В СМИ подчеркнули, что все остальные аккаунты, использующие слова "Крым", "новости" и "24", не имеют отношения к телеканалу.

СМИ России часто сталкиваются с блокировкой аккаунтов преимущественно в американских соцсетях. Русские компании лишаются возможности вести дела из-за односторонних санкций США.

Напомним, Царьград недавно одержал победу над Google, добившись разблокировки аккаунта в YouТube.