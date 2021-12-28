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"То хакеры, то блокировки": Телеканал из Крыма вновь лишили аккаунта в Instagram
28 декабря 2021, 00:55 • 10 • Политика
В соцсети Instagram заблокировали аккаунт телеканала "Крым 24".
Аккаунт крымского телеканала "Крым 24" заблокирован в соцсети Instagram.
"Instagram снова заблокировал наш аккаунт @crimea24tv по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. То хакеры, то блокировки, но "Крым 24" не сдаётся", - говорится в сообщении телеканала.
В марте 2021 года в соцсети уже частично блокировали аккаунт, однако после требования Роскомнадзора ограничения были сняты, передаёт "РИА Новости".
В "Крыму 24" на время создали резервный аккаунт по адресу https://www.instagram.com/crimea24.tv/. Восстановлением доступа к каналу занимаются технические специалисты. В СМИ подчеркнули, что все остальные аккаунты, использующие слова "Крым", "новости" и "24", не имеют отношения к телеканалу.
СМИ России часто сталкиваются с блокировкой аккаунтов преимущественно в американских соцсетях. Русские компании лишаются возможности вести дела из-за односторонних санкций США.
Напомним, Царьград недавно одержал победу над Google, добившись разблокировки аккаунта в YouТube.
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