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"То Керенский, то Гайдар...": Сатановский прямо заявил "об экспериментах на пустом месте"

09 июня 2020, 04:00  •  64 • Политика
Политолог Евгений Сатановский в своём блоге прямо заявил "об экспериментах на пустом месте". По его словам, оппозиционер Алексей Навальный только теряет время, пытаясь настроить народ против голосования за поправки в Конституцию. Так, напоминает эксперт, Россия уже дважды верила тем, кто свергал официальное правительство - "то Керенский, то Гайдар". По мнению Сатановского, это уже сильно надоело, поэтому оппозиционерам в России верят ещё меньше, чем властям.
В своём новом посте политолог Евгений Сатановский заметил, что по мере приближения дня голосования - 1 июля - накал страстей растёт, а в интернете вокруг темы поправок в Конституцию уже можно наблюдать не просто волны, а цунами.
"Кто и зачем голосовать зовёт, кто и зачем в тех роликах снимается, кто и зачем призывает на голосование не ходить и почему это вообще кому-то интересно. Какие журналисты за власть, какие против, что у кого из них в качестве недвижимости есть и где оно стоит, на чём ездят, сколько раз были женаты и на ком, сколько детей и где они работают... "Семнадцать мгновений весны" пересмотрели, что ли?" - иронизируя, спросил Сатановский.
По его словам, всё происходящее оставляет смешанные чувства. Сатановский недоумевает, какое вообще дело Алексею Навальному до рекламных роликов. Ведь в случае, если они так плохи, как утверждает оппозиционер, люди просто не придут, и лучше в таком случае будет Навальному же, замечает политолог.
"А и придут - не из-за того же, что увидели и услышали что-то в телевизоре. Электорат - он и есть электорат. Он и за Сурайкина голосует, и за Собчак, и за Зюганова с Жириновским, и за Явлинского. Гайдар был жив - он и за Гайдара с Чубайсом голосовал. И, кстати, за Навального тоже - на выборах мэра. Причём даже не столько за него, сколько против. И ничего. Сколько взял, столько взял. Не победил - кто виноват? Не верит, что не победил, считает, что всё подделали, подстроили, заранее утопить договорились? А даже если и так? Готовься лучше. За руку лови, заставь заново выборы провести. Не можешь или не хочешь - чего ж тогда после драки кулаками махать, голубь?" - обратился Сатановский к Навальному.
Политолог уверен, что настраивать народ против власти нет никакого смысла, поскольку люди в России и так прекрасно знают, кто такие чиновники, как и прекрасно знают тех, кто пытается действующую власть свергать. И последним, по мнению Сатановского, люди верят ещё меньше, чем официальным властям.
"Два раза население им поверило - в 1917-м и 1991-м. До сих пор икается. Опять же, правительство более или менее нормальное, только поставили. Не без претензий, но лучше, чем то, которое было. Хотя бы премьер. Можно ему дать поработать? Или опять менять шило на мыло, часы на трусы? То Керенский, то Гайдар... Сильно надоело. Сколько можно эксперименты на пустом месте проводить?" - спрашивает Сатановский.

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