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"То, что составляет женское счастье, будет разрушено": Эксперт об угрозе нового закона

14 октября 2021, 20:20  •  18 • Политика
Эксперт по семейной политике Элина Жгутова рассказала об угрозе нового закона о борьбе с семейно-бытовым насилием. Она подчеркнула, что данная инициатива может обернуться уничтожением домашнего очага: "То, что составляет женское счастье, будет разрушено".
До завершения 2021 года Госдума рассмотрит новый законопроект о борьбе с семейно-бытовым насилием, обратила внимание журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде.
Предыдущий вариант закона, который разрабатывался при участии экс-депутата Оксаны Пушкиной, являлся откровенно вредным для общества, поскольку, в частности, предполагал меры по изъятию детей из семей, отметила ведущая "Первого русского".
Она добавила, что в России, вероятно, не самый совершенный в мире, но всё-таки вполне охватывающий большинство опасных преступлений Уголовный кодекс. У нас есть также административный кодекс, регулирующий правонарушения.
Если применять существующее законодательство, то любителей распускать руки - как в семье, так и на улице - вполне можно привлечь к ответственности. К административной - в случае первого и неопасного случая и к уголовной - во всех остальных, подчеркнула Шафран:
Другой вопрос, что законы не всегда применяются. Но меня всегда удивляла эта поразительная, фантастическая логика - действующий закон не работает, давайте примем три новых на ту же тему. Может быть, есть смысл тогда менять не закон о насилии, а закон об ответственности за халатное исполнение своих обязанностей?
О предыдущих сомнительных инициативах по поводу борьбы с семейно-бытовым насилием в эфире программы также высказалась эксперт по семейной политике Элина Жгутова:
Умная женщина понимает, что за этим стоит на самом деле: уничижение её статуса как женщины и разрушение её очага. То есть то, что составляет женское счастье, будет разрушено с помощью этого закона. Поскольку не останется даже шанса помириться с супругом, даже после малейшей ссоры будут уже привлекать НКО.

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