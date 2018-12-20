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"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик

20 декабря 2018, 02:54  •  84 • В мире
День неслучайных совпадений на Украине вызывает тревогу за судьбу народных республик Донбасса. Об этом заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. По его словам, временное ограничение в аэропорту Борисполь из-за грузов, которые никто не должен видеть, лишь подогревает это опасение. Тревогу вызывает возможное "удушение" Донбасса провокациями со стороны ВСУ на фоне постоянно поступающей тревожной информации от военной разведки народных республик.
Украинская сторона может готовить провокации в Донбассе. В подтверждение этой версии говорит цепь подозрительных совпадений, которые произошли в Незалежной. Так, отмечает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, в аэропорту Борисполь с 24 декабря по 4 января будут введены временные ограничения.
По официальной версии, данная заминка произошла из-за недостаточных ресурсов для своевременной обработки грузов зимой. При этом на этом фоне возникли новости, что Киев получит очередной транш от МВФ.
Кроме того, неслучайным кажется и визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
"К этой череде неслучайных, по моему мнению, совпадений можно причислить и заявление западного Института по изучению войны о том, что Россия готовит "химическую атаку в Донбассе", - указал Кнырик.
Эксперт уверен, что все "случайности" неслучайны, и это может быть опасным для Донбасса.
"Вишенкой на торте стала новость, что аэропорт Борисполь закрывают на приём грузов. О чем это может говорить? Да о том, что в этот период, с 24 декабря по 4 января, в этот аэропорт будет прибывать много грузов, которые никто не должен видеть. Что это может быть? Техника для будущих провокаций или отравляющие химические вещества? Конечно, я могу и ошибаться, но как-то очень настораживают все эти "неслучайности" на фоне постоянно поступающей тревожной информации от военной разведки ЛДНР", - заметил руководитель информационного агентства News Front.

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