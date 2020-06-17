"Тлеющий уголь" в бунте азербайджанцев в Дагестане: О глубокой проблеме на границе рассказал Атаев

Вечером 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана покинули место временной дислокации - организованный палаточный лагерь в Дагестане - и попытались перекрыть движение автомобилей по федеральной дороге "Кавказ". На противоправные действия ответили силовики, семь сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в лагере временного содержания. По факту, как и рассказывал ранее Царьград, проводится проверка.

В эти минуты стало известно, что 150 азербайджанцев, живших в палаточном городке, покинут территорию России и отправятся домой. Об этом сообщила пресс-служба Дербентского района республики в Instagram.

Политолог, заместитель исполнительного директора Общества "Двуглавый Орёл" Артур Атаев в беседе с Царьградом оценил волнения в Дагестане, напомнив о разных аспектах проблемы.

"Первый контекст - коронавирус. Второй контекст - это проблема так называемого разделённого народа. Речь идёт о лезгинах, значительная часть которых проживает в Дагестане, а другая, не менее значительная, часть - в Азербайджане. То есть там и азербайджанский этнический фактор имеет место, и лезгинский. Таким образом, здесь надо разделять. Другое дело, что лезгинский - менее обострённый. Потому что они не проживают в палаточных городках, которые сейчас обустроили власти Дагестана для азербайджанцев, которые были в России и сейчас пытаются вернуться на родину".

Атаев призвал диверсифицировать форму ответственности.

"Во-первых, на какие-то поползновения со стороны граждан другого государства негативного толка в отношении представителей власти должна быть однозначно жёсткая реакция. Другого не должно быть. Где мы применяем жёсткие меры в отношении своих граждан, которые пытаются какие-то антиконституционные действия применить, здесь, я думаю, не менее жёсткой как минимум должна быть реакция в отношении граждан другого государства. Потому что здесь идёт посягательство на внутренние принципы, которые могут пошатнуть государственность. Это первый момент. Во-вторых, я считаю, что нужно, чтобы азербайджанское политическое руководство прежде всего взяло на себя ответственность за своих граждан. И решило эту проблему путём, во-первых, открытие границ, во-вторых, организацией за свой счёт перевозки этих граждан на свою территорию", - подчеркнул эксперт.

В завершение Атаев добавил, что, безусловно, в конфликте в том числе должны разбираться и представители МИД Азербайджана. Страна должна взять на себя ответственность. И надо понимать, что дипломаты уже подключились.

"Но другое дело, если МИД встречает, нужно знать внутриазербайджанское устройство, там жёсткая иерархия власти, в рамках которой всё подчинялось Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, президенту, таким образом, МИД там не совсем самостоятельный актор. Здесь нужно выходить на администрацию азербайджанского президента и решать этот вопрос. По каналам МИДа, насколько я знаю, работа идёт, потому что это довольно застарелая проблема. Она имеет и территориальный аспект, и водный аспект, там борьба идёт за водные и территориальные интересы. Но вот азербайджано-российская граница - это тлеющий уголь. И то, что сегодня происходит в эти дни, - это знак нам для того, чтобы мы уже научились превентивно реагировать на такие выпады. А это выпад", - резюмировал собеседник Царьграда.