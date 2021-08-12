"Титульные" нации хотят "поставить русских на место" - Безпалько

"Титульные" нации во многих бывших республиках СССР хотят "поставить русских на место", заметил Богдан Безпалько. По его мнению, бытовые проявления русофобии в ряде стран постсоветского пространства являются частью целой системы и продолжением тех процессов, которые были заложены ещё до 1991 года.

В странах постсоветского пространства наблюдается новая волна бытовой русофобии, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".

Во многих среднеазиатских бывших республиках СССР русские люди подвергаются нападениям и оскорблениям, им уже неприкрыто намекают, что пора уходить "домой", добавила ведущая "Первого русского".

Однако есть те, кто не видит проблемы в избиении русского мальчика и русскоговорящей продавщицы в Киргизии, в проведении флешмоба в Казахстане, где молодые люди заставляют русскоговорящих признавать себя фактически людьми второго сорта.

Многие местные чиновники относятся к таким тревожным инцидентам как к простым бытовым конфликтам. Однако есть и те, кто видит в этих проявлениях русофобии начало очень серьёзных процессов, которые могут привести пока ещё дружественные государства постсоветского пространства к повторению прибалтийского или украинского сценария, подчеркнула Елена Афонина.

По поводу данной ситуации в эфире программы высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он назвал эти инциденты частью целой системы и продолжением тех процессов, которые были заложены ещё в советское время.

Эксперт, в частности, напомнил о беспорядках в 1980-х годах из-за назначения русского одним из руководителей тогда ещё Казахской ССР. По его словам, это был "чисто националистический бунт". В результате в этой стране, где проживало до 50% русских, их осталось 15-20%.