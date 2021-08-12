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"Титульные" нации хотят "поставить русских на место" - Безпалько

12 августа 2021, 19:00  •  252 • Политика
"Титульные" нации во многих бывших республиках СССР хотят "поставить русских на место", заметил Богдан Безпалько. По его мнению, бытовые проявления русофобии в ряде стран постсоветского пространства являются частью целой системы и продолжением тех процессов, которые были заложены ещё до 1991 года.
В странах постсоветского пространства наблюдается новая волна бытовой русофобии, обратила внимание ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Во многих среднеазиатских бывших республиках СССР русские люди подвергаются нападениям и оскорблениям, им уже неприкрыто намекают, что пора уходить "домой", добавила ведущая "Первого русского".
Однако есть те, кто не видит проблемы в избиении русского мальчика и русскоговорящей продавщицы в Киргизии, в проведении флешмоба в Казахстане, где молодые люди заставляют русскоговорящих признавать себя фактически людьми второго сорта.
Многие местные чиновники относятся к таким тревожным инцидентам как к простым бытовым конфликтам. Однако есть и те, кто видит в этих проявлениях русофобии начало очень серьёзных процессов, которые могут привести пока ещё дружественные государства постсоветского пространства к повторению прибалтийского или украинского сценария, подчеркнула Елена Афонина.
По поводу данной ситуации в эфире программы высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он назвал эти инциденты частью целой системы и продолжением тех процессов, которые были заложены ещё в советское время.
Эксперт, в частности, напомнил о беспорядках в 1980-х годах из-за назначения русского одним из руководителей тогда ещё Казахской ССР. По его словам, это был "чисто националистический бунт". В результате в этой стране, где проживало до 50% русских, их осталось 15-20%.
"Русская молодёжь оттуда стремится уехать, потому что, хоть ты трижды разговаривай на казахском, тебя никогда не пустят на госслужбу, военную службу и в другие хоть сколько-нибудь перспективные сферы. Поэтому это система, это создание этнонационалистических государств, где есть титульная нация и все остальные, которые хотят поставить на места второго, третьего сортов и так далее", - подытожил Безпалько.

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