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"Тишину" разоблачили в прайм-тайм: Заговорщики против Лукашенко признали вину
26 апреля 2021, 00:00 • 97 • В мире
В эфире белорусского ТВ показали признание троих заговорщиков, которые готовили свержение и устранение Александра Лукашенко. План "Тишина", как выяснили спецслужбы, разрабатывали за рубежом.
В эфире белорусского канала ОНТ вечером в воскресенье были показаны признания троих участников заговора с целью свержения Лукашенко. Как сообщалось ранее, спецслужбы задержали организаторов плана "Тишина". Сообщалось, что разработка этого свержения велась не без участия иностранных помощников.
Для поимки граждан Белоруссии были привлечены и силовики из России. как сообщали ранее в ФСБ, в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность Зенковича и Федуты.
Как сообщили в эфире ОНТ вечером 25 апреля по плану заговорщиков, планировались ликвидация президента республики, его близких и военный переворот.
В итоге трое подозреваемых в заговоре - юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев - на камеру дали признательные показания.
Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
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