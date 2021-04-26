"Тишину" разоблачили в прайм-тайм: Заговорщики против Лукашенко признали вину

В эфире белорусского ТВ показали признание троих заговорщиков, которые готовили свержение и устранение Александра Лукашенко. План "Тишина", как выяснили спецслужбы, разрабатывали за рубежом.

В эфире белорусского канала ОНТ вечером в воскресенье были показаны признания троих участников заговора с целью свержения Лукашенко. Как сообщалось ранее, спецслужбы задержали организаторов плана "Тишина". Сообщалось, что разработка этого свержения велась не без участия иностранных помощников.

Для поимки граждан Белоруссии были привлечены и силовики из России. как сообщали ранее в ФСБ, в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность Зенковича и Федуты.

Как сообщили в эфире ОНТ вечером 25 апреля по плану заговорщиков, планировались ликвидация президента республики, его близких и военный переворот.

В итоге трое подозреваемых в заговоре - юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев - на камеру дали признательные показания.

Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.