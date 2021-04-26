Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Главная / В мире

"Тишину" разоблачили в прайм-тайм: Заговорщики против Лукашенко признали вину

26 апреля 2021, 00:00  •  97 • В мире
В эфире белорусского ТВ показали признание троих заговорщиков, которые готовили свержение и устранение Александра Лукашенко. План "Тишина", как выяснили спецслужбы, разрабатывали за рубежом.
В эфире белорусского канала ОНТ вечером в воскресенье были показаны признания троих участников заговора с целью свержения Лукашенко. Как сообщалось ранее, спецслужбы задержали организаторов плана "Тишина". Сообщалось, что разработка этого свержения велась не без участия иностранных помощников.
Для поимки граждан Белоруссии были привлечены и силовики из России. как сообщали ранее в ФСБ, в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность Зенковича и Федуты.
Как сообщили в эфире ОНТ вечером 25 апреля по плану заговорщиков, планировались ликвидация президента республики, его близких и военный переворот.
В итоге трое подозреваемых в заговоре - юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев - на камеру дали признательные показания.
Задержанным предъявили обвинение по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса — "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
25 апреля 2021, 20:20
Испуг Климкина о переговорах по Донбассу вызвал лишь недоумение: "Как же их корёжит!"
25 апреля 2021, 16:40
Заявление Байдена грозит США потерей авиабазы? Турки готовы перехватить Инджирлик
25 апреля 2021, 16:40
LRT: Литва призывает ЕС поддержать Чехию
25 апреля 2021, 15:40
Конъюнктурой единой: как в мире отреагировали на признание Байденом геноцида армян
25 апреля 2021, 22:05
«Есть конкретные даты»: в Кремле допустили встречу Путина и Байдена в июне
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
25 апреля 2021, 20:20
"Фейковые обвинения с России снимут": Земан случайно развенчал "highl...
25 апреля 2021, 22:10
Встревоженные японцы выдали предупреждение Путину: "Китай сдавит горло России&qu...
25 апреля 2021, 22:05
«Есть конкретные даты»: в Кремле допустили встречу Путина и Байдена в июне
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.